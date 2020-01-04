سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

تاريخ و مكان الازدياد : 11 يوليو 1967 بالرويبة - الجزائر
- الشهادات:
-حاصل على شهادة ماجستير في اقتصاد التنمية الريفية/المعهد الوطني للعلوم الفلاحية.
- دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الفلاحي، و الصناعات الغذائية و الريفية/مونبوليي - فرنسا (كلية العلوم الاقتصادية).
المناصب التي شغلها:
- امين عام وكالة الفضاء الجزائرية.
- امين عام وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
- وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية من سنة 2012 الى 2015.
- وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من سنة 2016 الى 2017.
- وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية في يناير 2020.