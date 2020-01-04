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سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيد احمد فروخي وزيرا للصيد البحري و الموارد الصيدية، في الحكومة التي يقودها الوزير الاول عبد العزيز جراد، اليكم السيرة الذاتية المقتضبة للوزير:

تاريخ و مكان الازدياد : 11 يوليو 1967 بالرويبة - الجزائر

 

- الشهادات:

-حاصل على شهادة ماجستير في اقتصاد التنمية الريفية/المعهد الوطني للعلوم الفلاحية.

- دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الفلاحي، و الصناعات الغذائية و الريفية/مونبوليي - فرنسا (كلية العلوم الاقتصادية).

المناصب التي شغلها:

- امين عام وكالة الفضاء الجزائرية.

- امين عام وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

- وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية من سنة 2012 الى 2015.

- وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من سنة 2016 الى 2017.

- وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية في يناير 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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