وزير الصناعة والمناجم الجديد يتسلم مهامه

وخلال مراسم استلام و تسليم المهام بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة التزم السيد ايت علي براهم بإنعاش القطاع من خلال اعداد "تصور صناعي" يقوم على مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع حسب قوله.
كما أكد الوزير الذي ابدى تفاؤلا بخصوص قدرة إطارات الوزارة على وضع هذه " المقاربة الجديدة" قائلا أن "عهدا جديدا ينفتح" و أن "هيئات جديدة مستدامة من الآن فصاعدا ستسمح ببلوغ هدف انعاش القطاع" .
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن استعداده للتنسيق مع مجموع الكفاءات الوطنية من أجل الدفع بالصناعة التي تعتبر محركا لاستحداث مناصب شغل و زيادة الناتج الداخلي الخام .
ويرى الوزير الجديد أن التحدي يكمن في وضع سياسة بهدف السماح للثروات والإمكانيات الوطنية بالاندماج نهائيا في السلسة الصناعية مع الفروع الموجودة لتفادي اللجوء الى استيراد المدخلات.
من جانبها، ذكرت السيدة جميلة تمازيرت بالجهود المبذولة من أجل تحقيق تقدم في الورشات الحساسة لاسيما السيارات والمناجم بهدف إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين الخميس الماضي أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد.