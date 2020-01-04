السيد فاروق شيالي يتسلم مهامه كوزير للأشغال العمومية والنقل

الجزائر - تسلم السيد فاروق شيالي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة الأشغال العمومية و النقل خلفا للسيد مصطفى كورابة، عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس الماضي.

وحضر مراسم تسليم و استلام المهام بمقر وزارة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى إطارات الوزارة، كل من الرؤساء المدراء العامين والمدراء العامين للمجمعات و المؤسسات والشركات التابعة للقطاع.

وخلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة، أعرب السيد شيالي عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قائلا "أشكر رئيس الجمهورية على الثقة التي خصني بها، بتكليفي بتسيير هذا القطاع الاستراتيجي والحساس".

كما شكر السيد شيالي الوزير السابق مصطفى كورابة "على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال توليه مهامه بهذا القطاع في ظروف صعبة على أكثر من صعيد، وعلى كل ما حققه القطاع تحت إشرافه، و بمعية كل الإطارات و العمال".

كما دعا السيد شيالي الجميع "لتكثيف الجهود، والعمل سوياً من أجل نجاح القطاع، و الوقوف على مشاريعه و متابعتها، و كذا المساهمة في ترقية وتطوير سياسات و استراتيجيات القطاع، خدمة لوطننا الجزائر".

من جهته، أعرب السيد كورابة عن سعادته بتعيين السيد شيالي كوزير، مذكرا انه "ابن القطاع و أحد أهم رجالاته، الذين تركوا بصماتهم في تسييره و وضعه على سكة التطور والرقي فيما سبق، وهذا النهج و السياسات التي أرساها ألهمتنا العمل الدَءُوب واستأنسنا بها في أداء مهامنا".

وذكر الوزير السابق أن مروره على رأس الوزارة سمح ببعث العديد من المشاريع الهيكلية للقطاع والتسريع في وتيرة أشغالها، مع إعادة الاعتبار للعديد من المنشآت الحيوية و كذا وضع حيز الخدمة خطوط سكة حديدية جديدة وإنجاز ازدواجية بعضها وعصرنتها، و تنويع وسائل النقل العام و كذلك استلام مرافق هامة من شأنها تسهيل تنقل مستعمليها في أحسن الظروف و إنشاء وكالة الطيران المدني.