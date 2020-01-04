كمال رزيق يستلم مهامه كوزير التجارة

كما تسلم السيد عيسى بكاي مهامه كوزير منتدب مكلف بالتجارة الخارجية خلال حفل مراسم استلام المهام الذي تم بمقر وزارة التجارة بحضور إطارات و مسؤولي الوزارة.

وفي كلمة له، أكد السيد رزيق أن "العمل سيكون مشتركا بين التجارة و الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية من أجل تفعيل الملفات المطروحة عليهما".

وأضاف أن وزارته اليوم "أمام تحدي يجب أن يتحقق خلال ال6 أشهر القادمة لأن المواطن يجب أن يلمس التغيير المنشود"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مستقبل وزارة التجارة مرتبط "بعلاقتها بشركائها الاقتصاديين".

و أكد الوزير أن "إجراءات ستتخذ من أجل توفير السلع و تقريبها إلى المواطن وكذا السهر على جودتها من خلال تفعيل دور المخابر".

وعلى المستوى الدولي، تطرق السيد رزيق الى عدة ملفات كالاستعداد لدخول في منطقة التجارة الحرة الافريقية شهر جويلية المقبل، و الذي يتطلب "جهودا في المستوى بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذه المنطقة و ارتباطها بمستقبل صادرات الجزائر نحو الخارج".

بدوره أكد الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، السيد عيسى بكاي، في كلمة قصيرة، أن إدارة هذا "الملف الحساس" يتطلب "تضافر الجهود بين الوزارات" لتحقيق الأهداف المسطرة.

من جهته، ذكر الوزير السابق سعيد جلاب، في كلمته بالملفات الكبرى و الحساسة التي تشتغل عليها مصالح التجارة أبرزها رفع الصادرات خارج المحروقات ضمن استراتيجية وطنية تم تسطيرها من قبل خبراء اقتصاديين منذ سنة ونصف وهي جاهزة للتطبيق.

يذكر أن السيد رزيق و هو من مواليد 1964 متزوج وأب للأربعة أطفال، حاصل على شهادة الدراسات العليا في المالية، تخصص جباية، من المعهد الوطني للمالية بالقليعة الجزائر (1993)، شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية (1996)، وفي 2001 نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود و مالية، جامعة الجزائر 3.

كما تقلد عدة مناصب كأستاذ في عديد الجامعات الجزائرية منها: البليدة، الجزائر، المدية، الاغواط، المسيلة و المدرسة الوطنية للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي والمعهد الوطني للمالية و المدرسة الوطنية للضرائب.

بدوره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عيسى بكاي، هو من مواليد أوت 1964 بحاسي بحبح بولاية الجلفة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة (1989)، ماجستير حقوق 2002 و دكتوراه في قانون الاعمال (2019)، تقلد منصب مدير التجارة في عدد من الولايات مثل الأغواط و سطيف و ورقلة والبليدة والجزائر العاصمة قبل أن يشتغل كمدير عام لضبط النشاطات و تنظيمها على مستوى وزارة التجارة .