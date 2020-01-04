Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر - تسلم السيد حسان مرموري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد عبد القادر بن مسعود، إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وأكد السيد مرموري، في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة، مشيرا إلى "ضرورة إعادة هيكلة القطاع حتى يصبح متأقلما مع الوضع والمعطيات الموجودة حاليا على المستويين الداخلي والخارجي من أجل ترسيخ جمهورية جديدة".

وبنفس المناسبة، دعا السيد مرموري الإطارات العاملة في القطاع إلى "مواصلة العمل تجسيدا لما تتطلبه الجمهورية الجديدة"، مذكرا بأن قطاع السياحة من "أهم القطاعات التي يعتمد عليها في توفير العملة الصعبة وفرص العمل والاستثمار، خاصة في مجال الفندقة والخدمات".

كما أشار في ذات السياق إلى "العوائق التي يعاني منها المتعاملون في القطاع، خصوصا بالنسبة للتأشيرة إلى الخارج"، متعهدا ب"السعي من أجل تخفيف الإجراءات ودعم الوكالات والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال".

من جانبه، أكد السيد بن مسعود أن الاستراتيجية المتبعة في قطاع السياحة مكنت من "خلق آلاف مناصب الشغل وانجاز عشرات الفنادق، كما استعادت الجزائر بفضلها مكانتها على المستوى الدولي من خلال العودة الى المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة بعد 15 سنة من الغياب، وعادت أيضا إلى لجنة السياحة المستدامة".

كلـمات مفتـاحيــة :
حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

عبد الرحمن بن بوزيد و جمال بن باحمد يستلمان مهامهما كوزير للصحة و وزير منتدب مكلف…

20.01.04

سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة شباب ورياضة

20.01.04

كمال رزيق يستلم مهامه كوزير التجارة

20.01.04

كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة

20.01.04

كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

20.01.04

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

مجمع سوناطراك سيمض قريبا عقد مع "تيكنيكاس رونيداس" و "سامسونغ" لإنجاز محطة تكرير بحاسي…

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي