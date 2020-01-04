حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

الجزائر - تسلم السيد حسان مرموري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد عبد القادر بن مسعود، إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وأكد السيد مرموري، في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة، مشيرا إلى "ضرورة إعادة هيكلة القطاع حتى يصبح متأقلما مع الوضع والمعطيات الموجودة حاليا على المستويين الداخلي والخارجي من أجل ترسيخ جمهورية جديدة".

وبنفس المناسبة، دعا السيد مرموري الإطارات العاملة في القطاع إلى "مواصلة العمل تجسيدا لما تتطلبه الجمهورية الجديدة"، مذكرا بأن قطاع السياحة من "أهم القطاعات التي يعتمد عليها في توفير العملة الصعبة وفرص العمل والاستثمار، خاصة في مجال الفندقة والخدمات".

كما أشار في ذات السياق إلى "العوائق التي يعاني منها المتعاملون في القطاع، خصوصا بالنسبة للتأشيرة إلى الخارج"، متعهدا ب"السعي من أجل تخفيف الإجراءات ودعم الوكالات والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال".

من جانبه، أكد السيد بن مسعود أن الاستراتيجية المتبعة في قطاع السياحة مكنت من "خلق آلاف مناصب الشغل وانجاز عشرات الفنادق، كما استعادت الجزائر بفضلها مكانتها على المستوى الدولي من خلال العودة الى المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة بعد 15 سنة من الغياب، وعادت أيضا إلى لجنة السياحة المستدامة".