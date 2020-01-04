Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات التطبيق

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات التطبيق

الجزائر - كشفت المديرية العامة للجمارك عن التحضير حاليا لقرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات و التي اجازها قانون المالية لسنة 2020.

و جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أن كيفيات تطبيق هذا الاجراء وعملية مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها "تحدد عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية و الداخلية و المالية و المناجم و الذي هو حاليا في طور الإعداد ليتم نشره في الجريدة الرسمية".

و تجيز المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات وذلك على حساب اموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.

و يجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية.

آخر تعديل على السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:29
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات التطبيق
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

عبد الرحمن بن بوزيد و جمال بن باحمد يستلمان مهامهما كوزير للصحة و وزير منتدب مكلف…

20.01.04

سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة شباب ورياضة

20.01.04

كمال رزيق يستلم مهامه كوزير التجارة

20.01.04

كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة

20.01.04

كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى

20.01.04

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019