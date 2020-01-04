عبد الرحمان راوية يستلم مهامه كوزير للمالية

و جرت مراسم تسليم و استلام المهام بمقر وزارة المالية بحضور إطارات القطاع ومديري البنوك ومختلف المؤسسات المالية.
و خلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة، أعرب السيد راوية عن "فخره" بالثقة التي حظي بها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن مهمته ستكون "صعبة لكن غير مستحيلة".
و في هذا السياق، صرح بأنه "يمكن بفضل تظافر جهود الجميع تجاوز المرحلة الحالية و توفير فرص التقدم للبلاد وتلبية متطلبات المواطنين".
و اعتبر السيد راوية بأن برنامج الرئيس تبون والذي "يتميز بالتكامل بين مختلف القطاعات"، يمثل "مرحلة جديدة تستدعي من جميع الاطارات المخلصة للبلاد تقديم كل ما في وسعها من جهود لتحقيق الازدهار للجزائر".
كما أكد على التزامه ب"البقاء في الاصغاء لجميع الآراء والاستفادة من جميع الخبرات".
من جهته، هنأ السيد لوكال الوزير الجديد مقدما تشكراته لجميع اطارات القطاع التي عملت به "بنزاهة وشجاعة ومهنية في مرحلة جد خاصة".