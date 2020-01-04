أرزقي بيراكي يتسلم مهامه كوزير للموارد المائية

الجزائر - جرت يوم السبت بمقر وزارة الموارد المائية بالجزائر العاصمة مراسم تسليم واستلام المهام بين الوزير السابق، علي حمام، وخلفه أرزقي بيراكي، بحضور إطارات الوزارة.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، نوه السيد حمام بالدعم الذي حظي به خلال الفترة الوجيزة التي أشرف فيها على تسيير القطاع، والمجهودات التي بذلت من قبل اطارات الوزارة التي رافقته لا سيما في مجال تزويد كل ولايات الوطن بالمياه الصالحة للشرب.

وأضاف السيد حمام ان الوزير الجديد سيعطي دون شك "دفعة جديدة" لتنمية هذا القطاع الحيوي خدمة للمواطن، لاسيما، كما اشار، وأن "السيد بيراكي من ابناء القطاع".

وبدوره، أكد السيد بيراكي انه نظرا لكونه ابن هذا القطاع الحساس والحيوي فإنه يعي جيدا "المهام الصعبة" التي تقع على كاهله.

ولعل التحدي الاكبر الذي يواجهه قطاع الموارد المائية، كما قال السيد بيراكي هو" التغيرات المناخية" التي يشهدها العالم والتي تقتضي "التحضير الجيد لمواجهتها والتحكم في تسييرها".