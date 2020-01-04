شوقي عاشق يوسف يستلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر - استلم السيد عاشق يوسف شوقي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد تيجاني حسان هدام، اثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، تقدم السيد عاشق يوسف بالشكر لرئيس الجمهورية وللوزير الأول على الثقة التي وضعت في شخصه لتولي هذه المسؤولية وأكد أنه "يدرك جيدا ثقل المسؤولية والتحديات" التي تنتظره.

للإشارة، فان السيد عاشق يوسف متحصل على دكتوراه في الطب وتقلد عدة مسؤوليات، سيما بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث كان مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء (كاصنوص) منذ سنة 2014، وقبلها مديرا مركزيا للتشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي بالوزارة.

كما شغل منصب مدير جهوي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء (كناص) بولايات سكيكدة وعنابة وميلة.