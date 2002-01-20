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نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى أقل من 68 دولار للبرميل

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى أقل من 68 دولار للبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الخميس، على موقعها الإلكتروني ان متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 96ر67 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، مقابل 89ر68 دولارا يوم الثلاثاء، متراجعا ب 93 سنتا.

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام  ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.            

وقد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، مجموعة أوبك+ للمنتجين، يومي 5 و 6 ديسمبر الماضي خلال آخر اجتماع لهم بجنيف على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7ر1 مليون برميل يوميا.

و دخل التعديل الإضافي حيز التنفيذ منذ الفاتح يناير من السنة الجديدة 2020.

و منذ بداية 2016، تسعى دول اوبك و حلفائها من خارج المنظمة والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمئة من النفط العالمي الى تقليص حجم الانتاج ، بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطلب.

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نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى أقل من 68 دولار للبرميل
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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