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قانون المالية 2020 يصدر في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
قانون المالية 2020 يصدر في الجريدة الرسمية

الجزائر- صدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 81) المؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.

و يعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي ب50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 8ر1 بالمائة و معدل تضخم ب08ر4 بالمائة.

و على صعيد الميزانية, يتوقع قانون المالية إجمالي ايرادات قدره 7ر6.289 مليار دج, بانخفاض قدره 3ر3 مقارنة بإيرادات 2019, من بينها 3ر2.200 مليار دج كعائدات للجباية النفطية.

و تقدر ميزانية التسيير ب4ر4.893 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 8ر2.929 مليار دج كاعتمادات الدفع و 9ر1.619 مليار دج كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.

آخر تعديل على الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 13:04
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قانون المالية 2020 يصدر في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الخميس, 02 كانون2/يناير 2020 12:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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