Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسويق المنتجات الفلاحية: عماري يصدر تعليمة لتشكيل خلية متعددة القطاعات 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 18:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
تسويق المنتجات الفلاحية: عماري يصدر تعليمة لتشكيل خلية متعددة القطاعات 

الجزائر - أصدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، تعليمة لتشكيل خلية على مستوى الوزارة المكلفة بدراسة ملفات تسويق المنتجات الفلاحية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والمناجم، والمهنيين.

وألح السيد عماري، أمس الاثنين خلال  ترأسه لاجتماع عمل بمقر دائرته الوزارية حول الشعب الفلاحية التي حققت نموا ملموسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية لازمة لمواجهة مسألة التسويق التي تتسبب في عدم استقرار الأسعار، مؤكدا على ضرورة هيكلة الشعب الفلاحية.

كما تطرق الوزير إلى دور الفلاح المنتج الذي يشارك في خلق القيمة المضافة ولا يستفيد منها حقيقة.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية تنظيم المهن الفلاحية وهيكلتها وسد الفراغات التي قد تستغل من قبل أشخاص غير أصحاب المهنة.

إقرأ أيضا : جمع تثمين المنتوجات الفلاحيةتسويق كميات هامة من الطماطم لخفض الأسعار في رمضان

أما فيما يتعلق بالصناعة التحويلية فلقد لفت الوزير بأن هنالك نقصا حقيقيا في وفرة الهياكل التحويلية للمنتجات الفلاحية التي تسمح برفع وتنويع الاقتصاد الوطني و ذلك بالرغم من توفر طاقات إنتاجية هائلة لوطننا.

 كما شدد على ضرورة رفع العراقيل التي تحد من عملية التصدير التي يعاني منها المتعاملين الاقتصاديين وذلك من خلال تسهيل التعاملات البنكية ومنح القروض المدرجة في برنامج التصدير.

وتطرق السيد عماري إلى أهمية تعديل النصوص التنظيمية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وأهمية تقليص مدة دراسة ملفات منح الاعتماد ،وذلك بهدف هيكلتها وتسهيل خدمات الفلاحين.

وقد حضر هذا الاجتماع  كل  من الأمين العام للوزارة، رئيس الديوان،المفتش العام، الإطارات المركزية،و بعض المدراء للمصالح الفلاحية للولايات المجاورة، والأمين العام الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا ممثلين عن قطاع التجارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسويق المنتجات الفلاحية: عماري يصدر تعليمة لتشكيل خلية متعددة القطاعات 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 كانون1/ديسمبر 2019 18:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.31

حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بولايتي ام البواقي وبسكرة

19.12.31

ولاية الجزائر: تخصيص ما يفوق 18 مليار دج لاستكمال مشاريع التهيئة الحضرية بعدد من الأحياء…

19.12.31

إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بواسطة استعمال الصك البريدي

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

19.12.31

تسويق المنتجات الفلاحية: عماري يصدر تعليمة لتشكيل خلية متعددة القطاعات 

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

الأكثــر قـراءة

19.12.29

الوزير الاول يعين ابراهيم بوزبوجن ومحمد لمين سعودي مبروك على التوالي مديرا ورئيسا لديوانه 

19.12.29

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور

19.12.29

صحفي ياباني يكسر جدار الصمت المضروب على القضية الصحراوية    

19.12.30

حركة مجتمع السلم "مستعدة للانخراط في الحوار بشأن الإصلاحات"

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي