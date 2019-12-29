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اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

الجزائر - أشار بيان لوزارة التجارة اليوم الاثنين أنه تم اختيار ما يقارب 700 مخبزة في ولاية الجزائر العاصمة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية في تجربة نموذجية.

في هذا الصدد، ترأس وزير التجارة، سعيد جلاب اليوم الاثنين اجتماع خصص لحملة تعميم استعمال الأكياس الورقية التي انطلقت خلال معرض الانتاج الوطني بالموازاة مع حملة مكافحة تبذير الخبز.

وأضاف البيان أن الاجتماع عرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين و هم منتجو مواد التغليف و أصحاب المطاحن و الجمعيات المهنية و جمعيات حماية المستهلك من اجل تحديد آليات اطلاق هذه الحملة "التي ستبدأ كمشروع نموذجي في الجزائر العاصمة".

و ستمس العملية عند انطلاقها 700 مخبزة في الجزائر العاصمة.

وتابعت الوزارة في بيانها "ان هذا المسعى التدريجي و الشامل سيعمم على كافة القطر الوطني بعد تقييم التجربة النموذجية"، مضيفة ان جميع الفاعلين في هذا المجال "تعهدوا بانجاح هذه الحملة ذات المنفعة العامة".

ودعما لهذا العملية سيتم وضع برنامج خاص بالتنسيق مع جميع الشركاء و إطلاقه عبر مختلف وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها ستعقد اجتماع ثان يخصص لحملة مكافحة تبذير الخبز في السابع من شهر يناير المقبل، يضم مختلف المتدخلين المعنيين بغية وضع الخطوط العريضة لمخطط العمل 2020.

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اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 19:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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