سونلغاز تخصص 45 مليار دج لانجاز 35 محول كهربائي بولاية الجزائر (بولخراص)

الجزائر - استفادت ولاية الجزائر من 35 محولا كهربائيا عالي التوتر خصصت لإنجازه ميزانية قدرها 45 مليار دج، حسبما أكده اليوم الاثنين، شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الغاز والكهرباء.

وأوضح السيد بولخراص، على هامش زيارة تفقدية رفقة الوالي عبد القادر صيودة، لعدد من المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية بالجزائر العاصمة، أن شركة سونلغاز "خصصت 45 مليار دج لإنجاز 35 محولا كهربائيا عبر ولاية الجزائر وذلك ضمن برنامج طموح سطره المجمع على المدى القصير والمتوسط".

وأضاف أن هذه المشاريع التي خصت بها العاصمة، ستساهم في "التحسين التدريجي" في تزويد مختلف المشاريع السكنية وكذا الاستثمارية بالطاقة الكهربائية اللازمة، ما سيجعلها مستقبلا - يقول - "في منأى عن الانقطاعات".

وعن مشروع المحول الكهربائي الجديد الذي دشن اليوم، أوضح السيد بولخراص، أنه يقع في منطقة تعرف "توسعا عمرانيا معتبرا وحركة استثمارية مكثفة"، ما يستلزم مرافقة هذه الحركية بمشروع يساهم في سير المشاريع في ظروف حسنة، وسيشتغل المحول الجديد لـ"سيدي عبد ا"لله بسعة 60 كيلو فولط.

وعن الجانب التجاري للزيارة، قال المتحدث إن سونلغاز تسير في "تنفيذ" البرنامج الوطني من أجل تحسين ظروف استقبال الزبائن بدء بتجهيز الوكالات التجارية بوسائل تقنية معاصرة على غرار الرقمنة ومراكز الاتصال 03-33 (Call Center) التي يسمح بالاتصال المباشر بالوكالات التجارية وكذا بالمديرية.

كما نوه ذات المسؤول بأهمية تحسين ظروف عمل موظفي سونلغاز معتبرا ذلك "عاملا محفزا لأداء أفضل للخدمة العمومية".

وعن تحسين المعاملات بين الوكالات التجارية لسونلغاز وأصحاب المؤسسات المصغرة والمتوسطة، أكد السيد بولخراص ان المجمع قام بخلق "نمط جديد" في الاتصال يقوم على "دعم هذا قطاع الواعد بالاتصال المباشر والتشخيصي"، حيث تم "تكليف" مهندسين متخصصين بمهمة متابعة مسار طلبات الزبائن بدء من طلب التزويد بالطاقة الكهربائية وصولا إلى غاية الوضع في الخدمة وكذا ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن ديون الشركة بلغت 62 مليار دج على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذا الرقم "رغم أنه يشكل عبء على الشركة إلا أن المشاريع الاستثمارية لا تزال متواصلة ولا تتوقف"، في إشارة منه إلى محول المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" الذي "كلف الشركة 1 مليار دج".

وعن المنهجية التي تسير عليها سونلغاز في إطار تجديد وإعادة تهيئة الوكالات وفتح أخرى جديدة وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية، قال المسؤول إن هذا يعد "استثمارا ملموسا" ستنعكس آثاره على "رفاهية المواطن".

بدوره، ثمن الوالي صيودة، الديناميكية التي يعرفها قطاع الطاقة في ولاية الجزائر، معتبرا أن تكثيف تواجد الوكالات التجارية لسونلغاز عبر مختلف الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة، هو تكريس لمبدأ "جوارية الخدمة العمومية"، وأن المحول الكهربائي الجديد سيعود بالفائدة على كل المنطقة التي تشهد استثمارات كبرى خاصة المدينة الجامعية التي ستدشن في الموسم الجامعي المقبل.

وأشرف السيدة صيودة رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، إلى جانب تدشين المحول الكهربائي الجديد للمدينة الجديدة "سيدي عبد الله"، إعادة فتح بعض الوكالات التجارية التي استفادت من إعادة تهيئة وتجديد لواجهاتها و تدعيم لعدتها التقنية، عبر كل من بلدية المعالمة والحراش والدار البيضاء وكذا بولوغين.