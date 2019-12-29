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خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ

  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ

الجزائر - تم اليوم الأحد التوقيع بالجزائر العاصمة على اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة لموانئ الصيد البحري و السياحة و الاستجمام بين المجمع العمومي للخدمات المينائية (ساربور) و الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية.

في هذا الصدد، أوضح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي المختص في الخدمات المينائية جلول عاشور أن الهدف من هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش معرض الانتاج الوطني (2019) يتمثل في "زيادة قدرة استقبال و رسو المراكب البحرية على مستوى الموانئ".

كما ستسمح هذه الشراكة بين المتعاملين العموميين بإنجاز منشآت عائمة (ارصفة) مخصصة لموانئ الصيد البحري و السياحة (اليخوت) من اجل رفع قدراتها في مجال الرسو و كذا تخفيض فاتورة استيراد تلك التجهيزات ب500 مليون دج.

وأضاف ذات المسؤول ان "موانئ الصيد البحري تعرف اختناقا في مجال رسو المراكب حيث نسعى مع شريكنا الى اجراء تحسينات سيما السماح للصيادين و العاملين في مجال السياحة والاستجمام بالحصول على الوسائل الضرورية لاستغلال تلك المنشآت".

كما أشار السيد عاشور الى ضرورة زيادة قدرات الرسو على مستوى تلك الهياكل التي تتوفر حاليا على 3000 مكان للمراكب البحرية من اجل الوصول الى 12000 مكان عبر مجموع موانئ الصيد البحري و الاستجمام الوطنية.

وتابع يقول ان "الهدف المرجو يتمثل في إنشاء أرصفة مصنعة بالجزائر انطلاقا من تدوير النفايات البلاستيكية".

أما الرئيس المدير العام للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، شركة ذات اسهم، عبد الغاني بن بتقة، فقد أكد بان الهدف الذي يسعى اليه الشريكين يتمثل في رفع نسبة الادماج الوطني و "التوقف النهائي عن استيراد تلك التجهيزات في إطار تطوير الصيد البحري و السياحة عبر الوطن".

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خدمات مينائية: توقيع اتفاقية للتصنيع المحلي للتجهيزات الموجهة للموانئ
  أدرج يـوم : الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2019 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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