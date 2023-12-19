عمرة 2019: نقل 26.500 معتمر على متن 105 رحلة جوية الى غاية 15 ديسمبر

الجزائر- نظمت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية, منذ 4 نوفمبر وإلى غاية 15 ديسمبر الجاري, في إطار برنامج عمرة 2019, 105 رحلة جوية إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية لصالح قرابة 26.500 معتمر, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الشركة.

للإشارة فإن برنامج عمرة موسم 2019-2020 الذي يبقى سار المفعول إلى غاية شهر مارس القادم, يضم 477 رحلة جوية بطاقة 126.515 مقعد (خارج شهر رمضان).

وحسب ذات المصدر, فإن الرحلات الجوية برمجت انطلاقا من مطار هواري بومدين بالعاصمة و مطارات قسنطينة ووهران وعنابة وورقلة وأدرار والوادي.

هذا وخصصت الخطوط الجوية الجزائرية لهذا الموسم ثلاث رحلات إضافية على خط مباشر إلى بيت الله الحرام انطلاقا من مطار أدرار بالجنوب الجزائري.

يذكر أنه بعد تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني, أطلقت الشركة الوطنية بتاريخ 4 نوفمبر الماضي من جديد رحلاتها باتجاه البقاع المقدسة في اطار برنامج العمرة.

وارتفع عدد الرحلات المبرمجة في إطار موسم العمرة الجاري بنسبة 25 بالمائة, بحيث انتقل من 317 رحلة خلال موسم عمرة 2018 إلى 477 رحلة خلال موسم العمرة الجاري.

كما ارتفع عدد المقاعد على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه البقاع المقدسة من 101.850 مقعدا سنة 2018 إلى 126.515 مقعدا سنة 2019.