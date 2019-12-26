الجزائر - أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري عن التحضير لورقة طريق لإعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي و الريفي بهدف رفع القدرات الانتاجية و تثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية بالمناطق الريفية و الجبلية، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

و أبرز السيد عماري خلال اجتماع تنسيقي تناول من خلاله عدة قضايا تخص القطاع, بحضور الأمين العام للوزارة و رئيس الديوان و كذا الاطارات المركزية من مجمع الهندسة الريفية و المديرية العامة للغابات و المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية, أن برنامج التجديد الفلاحي و الريفي "يعتبر من انجع البرامج الاجتماعية و الاقتصادية نظرا للنتائج الايجابية المسجلة ".

و أضاف بأن هذا البرنامج سيساهم في تجسيد مختلف المشاريع الجوارية المندمجة مما سيؤدي إلى رفع القدرات الانتاجية".

و أضاف الوزير في ذات السياق ان إعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي و الريفي من شأنه كذلك " تثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية و تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي بالإضافة إلى مساهمته في استقرار العائلات الريفية و تحسين ظروفها المعيشية.

و اعتبر السيد عماري ان هذا البرنامج يعد "بمثابة ابتكار مؤسساتي فريد من نوعه من خلال مساهمته بالنهوض بالتنمية المستدامة و إشراك مختلف القطاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بعد أخذ بعين الاعتبار خصوصية الفضاء الريفي و استقطاب اليد العاملة الريفية و إدماجها في المشاريع الاستثمارية و العمل على استقرارها".

و ألح الوزير في سياق متصل على "ضرورة تدارك النقائص المسجلة في إطار هذا البرنامج للنهوض بقدرات الاقتصاد الريفي و الجبلي و التي من شانها تعزيز و تدعيم و كذا التعريف بقدرات إنتاج المزارعين و المستثمرات الموجودة في المحيط الريفي".

و حسب البيان فقد طالب السيد عماري مختلف الفاعلين الأساسيين في القطاع بالعمل على "إيجاد حلول علمية و عملية حديثة لتفعيل و تطوير برنامج التجديد الريفي باستعمال الوسائل المتاحة و الابتكارات و الخبرات لإثراء ورقة الطريق بهدف تنفيذ المشاريع الفلاحية التي من شانها تقليص نسبة البطالة التي تعاني منها الفضاءات الريفية و الجبلية و ذلك من خلال خلق فرصا للعمل".

و دعا الوزير الفاعلين من جانب آخر للعمل على إيجاد "صيغ جديدة لتحسين المردودية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة و المهارات لاسيما ما يتعلق بالرقمنة و ذلك لتعزيز الانتاجية الزراعية و بالتالي استحداث الثروة و مناصب الشغل"، يضيف ذات المصدر.

"و ستسمح هذه المقاربة للفلاحين إلى الرفع من المردودية و تسيير عوامل الانتاج بشكل أفضل و ذلك من خلال اعتماد طرق زراعية جديدة و أنظمة حديثة للإنتاج و تحسين نوعية منتجاتهم الزراعية و المحافظة على الموارد الطبيعية"، يبرز البيان.