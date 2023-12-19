الجزائر: تسجيل نسبة تضخم ب 2 % خلال سنة، في نوفمبر 2019

الجزائر - بلغت اسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2 % الى غاية نوفمبر 2019، حسبما علمته "واج" من الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر نوفمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من ديسمبر 2018 الى غاية نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر فانه اقل من -6ر0 %, حسب معطيات الديوان.

و بخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 1ر2 % في شهر نوفمبر الاخير مقارنة بالشهر الفائت.

كما أشار ذات المصدر الى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 2ر4 % لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

وباستثناء ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة (55ر13 %) والبيض (9ر9 %) عرفت مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة انخفاضا.

وقد خصت الخضار الطازجة (-47ر15 %) والفواكه الطازجة (-24ر8 %) ولحم الدجاج (- ر05ر7 %) والبطاطا (-14ر2 %).

و تابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 %.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة والخدمات فقد عرفت أيضا ارتفاعا على التوالي بنسبة 7ر0 % و2ر0 %.

و حسب مجموعة السلع و الخدمات فإن ارتفاع الاسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة و الأحذية بارتفاع بلغ حوالي 8ر0 % و مجموعتي النقل والاتصال (9ر0 %).

و بخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب 6ر0 % لكل واحدة.

أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار-يضيف ذات المصدر-.

كما أشار تقرير الديوان إلى أن جميع أسعار الاستهلاك قد سجلت خلال الاشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 9ر1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و أضاف المصدر أن هذه الزيادة راجعة أساسا الى ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية و السلع المصنعة و أخيرا الخدمات.

و قد عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة (+22ر1 %) خلال الاشهر الأحد عشر الاولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت السلع المصنعة و الخدمات ارتفاعا على التوالي بحوالي 2ر4 % و 6ر3 % خلال نفس فترة المقارنة.

و تابع الديوان الوطني للإحصائيات من جانب آخر أن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 6ر0 % سيما بسبب تراجع اسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 36ر2 %.

و أما الانخفاض الملحوظ أكثر فقد مس خصوصا أسعار لحم الدجاج (21ر15%) والبطاطا (66ر10 %) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الجارية مقارنة بتقرير نفس الفترة للسنة الماضية.

للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 3ر4 % في سنة 2018.