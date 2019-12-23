الاجتماع الوزاري العربي للسياحة اليوم الاثنين بمنطقة الاحساء بالمملكة العربية السعودية

الاحساء (المملكة العربية السعودية) - ينعقد اليوم الاثنين بمنطقة الاحساء بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 التي سبقها يوم أمس الاجتماع ال25 للمجلس التنفيذي الذي تطرق لبحث آليات جديدة من شأنها تعزيز الجهود و تبادل الرؤى والافكار من أجل اتخاذ قرارات تدعم الشراكة العربية في مجال الاستثمار السياحي.

ويشرف على هذه الجلسات رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019"، أحمد بن عقيل الخطيب، الذي دعا بالمناسبة الى ضرورة التفكير في وضع برامج عربية مشتركة للنهوض بالسياحة في المنطقة العربية وجعل هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية من خلال استحداث مناصب شغل لفائدة الشباب العربي.

وتجري فعاليات هذا الموعد العربي بحضور كافة الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية، حيث تحضر الجزائر فى الأشغال ممثلة بالمدير العام للسياحة بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية، محمد زبير سفيان، و مستشار وزير السياحة، محمد لمني.

وحسب المنظمين، يأتي الإجتماع الوزاري ل"تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية".

ويتضمن البرنامج عدة نشاطات على هامش الاجتماع، حيث سيحظى كافة أعضاء الوفود المشاركة والضيوف بالعديد من البرامج السياحية في الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019"، تتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية. وتعتبر الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، فضلاً عن طبيعتها الساحرة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية، حسب الدليل الاعلامي الموزع بالمناسبة.