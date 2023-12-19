انعقاد أشغال الدورة ال26 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

الاحساء (السعودية) - عقدت يوم الأحد، بمنطقة الاحساء بالمملكة العربية السعودية، أشغال الدورة الـ26 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، تم خلالها البحث عن آليات جديدة من شأنها تعزيز الجهود و تبادل الرؤى والافكار من أجل اتخاذ قرارات تدعم الشراكة العربية في مجال الاستثمار السياحي.

وتشارك الجزائر في اشغال هذا اللقاء ممثلة بالمدير العام للسياحة بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية محمد زبير سفيان و مستشار وزير السياحة محمد لمني.

وخلال هذا اللقاء الذي يجري في جلسات مغلقة، أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب، على ضرورة التفكير في وضع برامج عربية مشتركة للنهوض بالسياحة في المنطقة العربية وجعل هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية من خلال استحداث مناصب شغل لفائدة الشباب العربي.

وشدد على أهمية تكوين العنصر البشري من أجل تحسين الخدمات السياحية و جلب السياح نحو البلدان العربية التي تتوفر على امكانيات سياحية، داعيا في هذا الاطار الى بناء شراكة عربية متواصلة، والمساهمة ايضا في دعم الناتج الداخلي الخام.

كما أبرز ضرورة اعطاء دفع قوي للسياحة باعتبارها مصدر ثروة اقتصادية هامة للمنطقة العربية، بما تملكه من مؤهلات سياحية متنوعة تجعل منها مقصدا سياحيا بامتياز.

وتم على هامش هذا اللقاء تنظيم خرجة سياحية لفائدة الوفد الصحفي العربي بمحافظة الاحساء، و تعد هذه المدينة العربية، منطقة سياحية عربية من أجمل المدن السياحية العربية بالنظر للمقومات التي تتوفر عليها من جبال وكهوف ومغارات ومساجد أثرية عتيقة.

للإشارة، سيتم غدا الاثنين تنظيم اشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب.