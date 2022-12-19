معرض الانتاج الجزائري: مشاركة 15 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي

الجزائر- تشارك خمسة عشرة (15) وحدة ومؤسسة إنتاجية تابعة للجيش الوطني الشعبي في الطبعة الـ 28 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد بقصر المعارض بالعاصمة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتأتي هذه المشاركة في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني الهادفة إلى تشجيع المنتوج المحلي, وذلك تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, القاضية بتطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية .

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني, فإن الفضاء المخصص للجيش الوطني الشعبي بالجناح المركزي للمعرض خلال هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة مفتوح أمام الجمهور العريض لزيارة مختلف الأجنحة, واكتشاف ما يضمّه من منتجات متنوعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها.

وتساهم الصناعات العسكرية في تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي, من خلال العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات, على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة, والصناعات الإلكترونية, وكذا صناعة وتجديد العتاد البحري والجوي, يضيف البيان.

يذكر أن الطبعة الثامنة والعشرين (28) من معرض الإنتاج الجزائري التي افتتحت يوم الأحد ( 22 ديسمبر 2019) ستمتد فعالياتها على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة إلى غاية 30 ديسمبر الجاري.