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نقل جوي: تبون يأمر بإعادة فتح جميع المطارات غير المستغلة عبر الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
نقل جوي: تبون يأمر بإعادة فتح جميع المطارات غير المستغلة عبر الوطن أرشيف وأج

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجزائر باعادة فتح كافة المطارات غير المستغلة عبر التراب الوطني و ذلك من اجل اعطاء ديناميكية للملاحة الجوية المتعلقة بالرحلات المحلية.

و امر السيد تبون، خلال تدشينه للطبعة الثامنة و العشرون لمعرض الانتاج الوطني، بإعادة فتح جميع مطارات الوطن ابتداء من 2020، مقترحا في هذا الصدد انشاء فرع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مخصصة للرحلات المحلية.

و على هامش التدشين، الذي يعد أول زيارة ميدانية له، أمر رئيس الجمهورية الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، بفتح جميع مطارات الوطن لاستقبال رحلات محلية يومية، معتبرا أنه من "غير المقبول انشاء مطارات عبر التراب الوطني دون دخولها حيز التشغيل و استقبالها لرحلات يومية'.

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و في اطار تطوير الملاحة الجوية المحلية، اقترح رئيس الجمهورية انشاء فرع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية "مكلف خصيصا بالرحلات المحلية" في حالة عدم قدرة الشركة الوطنية من القيام بهذه المهمة.

و في ذات السياق، اكد السيد تبون ان "كل مطارات الوطن لا بد لها من استقبال رحلة واحدة على الاقل لتسهيل نقل المواطنين عبر التراب الوطني".

و سيدوم المعرض, المقام تحت شعار "الجزائر : اقتصاد متنوع, خلاق و تنافسي", الى غاية 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة و كذا مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352  م2, حسب الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس), المنظمة له.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:45
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نقل جوي: تبون يأمر بإعادة فتح جميع المطارات غير المستغلة عبر الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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