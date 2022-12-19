رئيس الجمهورية تبون يدشن الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الجزائري

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الاحد، على تدشين الطبعة 28 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر) بحضور العديد من الوزراء و الشخصيات و أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

و يعد هذا التدشين الخرجة الميدانية الأولى للرئيس تبون الذي أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي.

و سيدوم المعرض، المقام تحت شعار "الجزائر : اقتصاد متنوع، خلاق و تنافسي"، الى غاية 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة و كذا مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، حسب الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس)، المنظمة له..

و تمثل المؤسسات المشاركة في معرض الإنتاج الجزائري مختلف الميادين و النشاطات : الطاقة، الكيمياء و البتروكيمياء، الصناعات التحويلية، البناء و الاشغال العمومية، الصناعات الغذائية و الخدمات.

كما يشارك في المعرض مؤسسات الصناعة العسكرية و مؤسسات تركيب السيارات، و هذا للسنة الرابعة على التوالي.

و تمتاز هذه الطبعة كذلك بمشاركة 30 مؤسسة ناشئة و 20 مقاولا شابا جاءوا لعرض خبراتهم و منتجاتهم و خدماتهم على مستوى جناح "الجيريا إينوف" الذي سيكون "مشتلة للأفكار و الفرص"، حسب صافكس.

و بحسب المنظمين، تهدف هذه التظاهرة الى التعريف بقدرات الإنتاج للمؤسسة الوطنية، تطوراتها و طموحاتها في إطار النموذج الجديد لنمو الاقتصاد الجزائري.

كما سيقام على هامش المعرض العديد من الندوات و الورشات التي تتناول مختلف المواضيع تتعلق بنشاط الصناعة في الجزائر، خصوصا الرقمنة و الإبتكار و تحدي التصدير و تمويل المؤسسات الناشئة.

من جهة اخرى، سيتم إطلاق ثلاث حملات توعوية من قبل منظمات المجتمع المدني و متعاملين اقتصاديين و هيئات من اجل محاربة تبذير الخبز و تشجيع استعمال الاكياس الورقية عوض الاكياس البلاستيكية و كذا استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.

و قد تم خصيص فضاء للبيع الترويجي للجمهور العريض على مستوى جناح "الساورة".