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تبون: من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
تبون: من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز صورة وأج

الجزائر- دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يوم الأحد, خلال تدشينه للطبعة ال28 لمعرض الانتاج الجزائري, الى الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي اعتبرها اهدارا للعملة الصعبة.

و خلال تفقده لأجنحة المعرض، صرح السيد تبون بأنه بات "من غير المعقول ان تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز".

و اعتبر أن هذا التبذير يعد "اهدارا للعملة الصعبة".

يذكر أن الجزائر تستورد سنويا  2ر6 مليون طن من القمح اللين.

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و قد تم اتخاذ عدة اجراءات من طرف الحكومة سمحت بتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنويا.

و قد بلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019 ما يعادل 32 مليون قنطار.

من جهة أخرى، أكد السيد تبون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و العمل على تحسين نوعية السكنات.

و أعلن عن مشروع إنشاء بنك خاص بالمؤسسات الناشئة.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:54
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تبون: من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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