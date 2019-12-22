تبون: من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز

و خلال تفقده لأجنحة المعرض، صرح السيد تبون بأنه بات "من غير المعقول ان تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز".
و اعتبر أن هذا التبذير يعد "اهدارا للعملة الصعبة".
يذكر أن الجزائر تستورد سنويا 2ر6 مليون طن من القمح اللين.
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و قد تم اتخاذ عدة اجراءات من طرف الحكومة سمحت بتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنويا.
و قد بلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019 ما يعادل 32 مليون قنطار.
من جهة أخرى، أكد السيد تبون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و العمل على تحسين نوعية السكنات.
و أعلن عن مشروع إنشاء بنك خاص بالمؤسسات الناشئة.