و أشار رئيس الجمهورية خلال افتتاح الطبعة ال28 لمعرض الانتاج الوطني قائلا "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد و التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة و المصغرة".
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الاعلان عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة
أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:32 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 6 مرات
الجزائر- أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة إضافة إلى انشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.
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