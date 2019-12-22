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الاعلان عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الاعلان عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة

الجزائر- أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة إضافة إلى انشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.

و أشار رئيس الجمهورية خلال افتتاح الطبعة ال28 لمعرض الانتاج الوطني قائلا "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد و التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة و المصغرة".

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آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:35
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الاعلان عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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