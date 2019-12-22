إفتتاح إجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، الجزائر ممثلة بالرئيس المدير العام لسوناطراك

الجزائر - افتتحت يوم الاحد بالكويت أشغال الاجتماع ال103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، بمشاركة الجزائر ممثلة بالرئيس المدير العام لسوناطراك، كمال الدين شيخي، الذي يمثل وزير الطاقة محمد عرقاب في هذا الاجتماع، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة.

و سيناقش الوزراء خلال هذه الدورة المسائل العضوية و التنظيمية للمنظمة و كذا التطورات الحاصلة في السوق النفطية الدولية، يضيف نفس المصدر.

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يذكر انه تم انشاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط سنة 1968 من قبل الكويت و ليبيا و السعودية لتنضم الجزائر اليها سنة 1970.

و تهدف هاته المنظمة، التي تضم 10 اعضاء و مقرها الكويت، الى التنسيق بين السياسات الطاقوية للبلدان العربية من اجل دعم النمو الاقتصادي.

و على المستوى الجهوي، تنظم المنظمة التعاون حول تطوير النفط و المشاريع المشتركة و الإدماج الجهوي.