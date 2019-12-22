إفتتاح إجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، الجزائر ممثلة بالرئيس المدير العام لسوناطراك

و سيناقش الوزراء خلال هذه الدورة المسائل العضوية و التنظيمية للمنظمة و كذا التطورات الحاصلة في السوق النفطية الدولية، يضيف نفس المصدر.
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يذكر انه تم انشاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط سنة 1968 من قبل الكويت و ليبيا و السعودية لتنضم الجزائر اليها سنة 1970.
و تهدف هاته المنظمة، التي تضم 10 اعضاء و مقرها الكويت، الى التنسيق بين السياسات الطاقوية للبلدان العربية من اجل دعم النمو الاقتصادي.
و على المستوى الجهوي، تنظم المنظمة التعاون حول تطوير النفط و المشاريع المشتركة و الإدماج الجهوي.