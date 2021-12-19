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انطلاق أشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب يوم الأحد بالمملكة العربية السعودية

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
انطلاق أشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب يوم الأحد بالمملكة العربية السعودية

الاحساء (العربية السعودية) - تنطلق الأحد بمدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية اشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب واجتماع الدورة ال26 للمكتب التنفيذي للمجلس لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بتحديات الامن السياحي والاستثمار وكذا الاطلاع على مسودة الاستراتيجية العربية للسياحة.

ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيام, العديد من المواضيع تتعلق بالمجال السياحي من بينها الاطلاع على تقرير ومقررات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب الذي جرى شهر اكتوبر الماضي بتونس وكذا مناقشة المسودة المستحدثة لتحضير وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة وكذا دراسة خطة عمل حول تفعيل محور المعلومات والاحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة.

كما سيتم خلال أشغال هذا اللقاء مناقشة امكانية دعم فلسطين في مجال السياحة والاطلاع على نتائج وتوصيات منتدى السياحة الذي نظمته المنظمة العربية للسياحة بمصر برعاية جامعة الدول العربية, بالإضافة الى مناقشة ورقة عمل مقترحة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب حول الامن السياحي.

وسيعكف المشاركون أيضا على مناقشة أهم التوصيات المنبثقة عن الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي الذي جرى مؤخرا بمدينة الاحساء التي تم خلال هذه السنة تصنيفها عاصمة للسياحة العربية.

ومن بين اهداف هذا المؤتمر --حسب المنظمين-- "تثمين وتنمية الاستثمارات السياحية العربية وتطويرها من خلال تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المنطقة العربية في هذا المجال".

وفي هذا الصدد, تشير إحصائيات سنة 2018 الى ان الدول العربية حققت "نتائج ايجابية" في مجال السياحة, حيث قدر عدد السياح الذين زاروا المنطقة ب92 مليون ويتوقع أن يزور المنطقة العربية في حلول 2030 ازيد من 225 مليون سائح.

ومن المرتقب أن يتم في نهاية اشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب, انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والاتفاق على  موعد ومكان الدورة ال23 للمجلس والدورة ال27 للمكتب التنفيذي للمجلس.

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 13:57
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انطلاق أشغال الدورة ال22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب يوم الأحد بالمملكة العربية السعودية
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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