Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية

الجزائر - تم ادخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من رحلات البواخر نحو مختلف الاتجاهات المقررة ليومي الخميس 19 و السبت 21 ديسمبر، و هذا بسبب التقلبات الجوية، حسبما اكدت اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها.

في هذا الشأن، "تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام ان التغييرات التي طرأت على برنامج توقيت انطلاق البواخر سببها سوء الاحوال الجوية"، حسبما اكد ذات المصدر.

فبالنسبة لانطلاق باخرة طاسيلي2 من سكيكدة نحو مارسيليا الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر على الساعة ال12:00، اكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان هذه الباخرة القادمة من مرسيليا سترسو يوم الخميس و بعد نزول الركاب و مع غياب الوقود في شرق الوطن لا سيما في سكيكدة ستقوم السفينة بالالتحاق بميناء الجزائر العاصمة دون ركاب.

و لهذا الشأن دعت المؤسسة المسافرين المبرمجين ليوم الخميس 19 ديسمبر الى الالتحاق بميناء الجزائر العاصمة للركوب يوم الاحد 22 ديسمبر على الساعة ال12:00 اتجاها  نحو ميناء مارسيليا، حسبما اعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و سترسو الباخرة في ميناء مرسيليا يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة ال8:00.

أما بالنسبة للانطلاق من مرسيليا نحو وهران المقرر يوم السبت 21 ديسمبر على الساعة ال13:00 فقد تم تأجيله الى يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة ال16:00.

و سترسو الباخرة في ميناء وهران يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على الساعة ال17:00.

و بالنسبة للرحلة وهران - أليكانت- وهران المقررة ليوم الاثنين 23 ديسمبر فقد تم إلغاؤها.

و في هذا الإطار تؤكد المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان الباخرة ستستأنف برنامجها العادي بخصوص الانطلاق من وهران نحو أليكانت المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر على الساعة ال19:00.

و بخصوص انطلاق باخرة الجزائر 2 من وهران نحو أليكانت المقررة ليوم الخميس 19 ديسمبر على الساعة ال19:00 فقد تم إلغاؤه مع الابقاء على الرحلة وهران -أليكانت المقررة يوم الاحد 22 ديسمبر على الساعة ال19:00.

و جاءت هذه التأجيلات في الرحلات  نتيجة سوء الاحوال الجوية المسجلة في البحر الابيض المتوسط، و التي حالت دون امكانية  اقلاع البواخر، حسبما اكد ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 17:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.19

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال…

19.12.19

أيام المسرح الامازيغي: عرض مسرحية "أناغ ويس 7" بالجزائر العاصمة

19.12.19

الرئيس تبون: إعتماد سياسة خارجية تحفظ مصلحة الجزائر ودعم الاستقرار بتعزيز الجاهزية…

19.12.19

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

19.12.19

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

19.12.19

رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019