نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال الجوية

الجزائر - تم ادخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من رحلات البواخر نحو مختلف الاتجاهات المقررة ليومي الخميس 19 و السبت 21 ديسمبر، و هذا بسبب التقلبات الجوية، حسبما اكدت اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها.

في هذا الشأن، "تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام ان التغييرات التي طرأت على برنامج توقيت انطلاق البواخر سببها سوء الاحوال الجوية"، حسبما اكد ذات المصدر.

فبالنسبة لانطلاق باخرة طاسيلي2 من سكيكدة نحو مارسيليا الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر على الساعة ال12:00، اكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان هذه الباخرة القادمة من مرسيليا سترسو يوم الخميس و بعد نزول الركاب و مع غياب الوقود في شرق الوطن لا سيما في سكيكدة ستقوم السفينة بالالتحاق بميناء الجزائر العاصمة دون ركاب.

و لهذا الشأن دعت المؤسسة المسافرين المبرمجين ليوم الخميس 19 ديسمبر الى الالتحاق بميناء الجزائر العاصمة للركوب يوم الاحد 22 ديسمبر على الساعة ال12:00 اتجاها نحو ميناء مارسيليا، حسبما اعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و سترسو الباخرة في ميناء مرسيليا يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة ال8:00.

أما بالنسبة للانطلاق من مرسيليا نحو وهران المقرر يوم السبت 21 ديسمبر على الساعة ال13:00 فقد تم تأجيله الى يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة ال16:00.

و سترسو الباخرة في ميناء وهران يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على الساعة ال17:00.

و بالنسبة للرحلة وهران - أليكانت- وهران المقررة ليوم الاثنين 23 ديسمبر فقد تم إلغاؤها.

و في هذا الإطار تؤكد المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان الباخرة ستستأنف برنامجها العادي بخصوص الانطلاق من وهران نحو أليكانت المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر على الساعة ال19:00.

و بخصوص انطلاق باخرة الجزائر 2 من وهران نحو أليكانت المقررة ليوم الخميس 19 ديسمبر على الساعة ال19:00 فقد تم إلغاؤه مع الابقاء على الرحلة وهران -أليكانت المقررة يوم الاحد 22 ديسمبر على الساعة ال19:00.

و جاءت هذه التأجيلات في الرحلات نتيجة سوء الاحوال الجوية المسجلة في البحر الابيض المتوسط، و التي حالت دون امكانية اقلاع البواخر، حسبما اكد ذات المصدر.