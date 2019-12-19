الرئيس تبون يؤكد على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي المستحدث للثروة

الجزائر - شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي الذي يستحدث الثروة ويوفر مناصب شغل لتحقيق التكافؤ الاجتماعي وتحقيق التنمية خارج اطار المحروقات.

وفي خطاب له عقب ادائه اليمين الدستورية أكد رئيس الجمهورية على " تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتنويع الاقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي "واعدا ب "فتح افاق واسعة لاقتصاد المنزل الذي تستفيد منه خاصة المرأة الماكثة في البيت والغاء الضرائب عليها ".

ومن المؤكد أيضا يقول الرئيس تبون في خطابه بانه "سيتم وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الامن الغذائي في المرحلة الاولى والوصول الى التصدير في المرحلة الثانية".

وألح رئيس الجمهورية في سياق متصل على ضرورة "دعم المنشآت القاعدية الكبرى وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع النسيج الصناعي باستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاط الاقتصادي الذي يخلق الثروة ويوفر مناصب شغل "مؤكدا بأن الاستراتيجية الاقتصادية ستكون مدعومة "بدراسات مكيفة مع مصالحنا ومتطلباتنا الظرفية ".

وبخصوص فئة الشباب أوضح الرئيس تبون في هذا الاطار بان "الدولة ستطلق خطة للشباب بهدف تمكينهم للولوج في المؤسسات الاقتصادية الناشئة ومنحهم الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح من أجل تثمين الانتاج الوطني وتحسين الاقتصاد لوضع حد لهدر العملة الصعبة ".

وفي المجال السياحي شدد رئيس الجمهورية على وجوب جعل قطاع السياحة كـ "عامل اقتصادي في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل من خلال احداث آليات لدعم هذا القطاع وتعزيز المنتجعات وتصنيف المواقع السياحية وتقديم رحلات جوية تنافسية ومساعدة الوكالات السياحية والاسفار وتخفيض اجراءات الحصول على التأشيرة ".

وقد أدى السيد تبون، صباح اليوم، اليمين الدستورية، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.

و كان المجلس الدستوري قد أعلن، يوم الاثنين الفارط ،عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رسميا رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد فوزه بالرئاسيات التي جرت 12 ديسمبر الفارط بنسبة 13، 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها .