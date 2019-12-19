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رئيس الجمهورية يجدد التزامه بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني و تعزيزه

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
رئيس الجمهورية يجدد التزامه بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني و تعزيزه

الجزائر - جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر عقب أداءه لليمين الدستورية, تأكيده على العمل لتحقيق كافة الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري, مبرزا حرصه على اعادة تنشيط الاقتصاد الوطني و تعزيزه.

و اعتبر السيد تبون اصلاح النظام الضريبي ضروري لتحقيق الاقلاع الاقتصادي حيث قال " سنقوم بإصلاح عميق للنظام الضريبي (..) نحرص على اقرار تحفيزات ضريبية و جبائية لضمان دفع للاقتصاد الوطني و خصوصا نسيج المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ".

و تابع رئيس الجمهورية  يقول "سنعمل ايضا على تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات من القطاعين العمومي و الخاص و ذلك من خلال وضع آليات خاصة كفيلة بتحقيق هذا الهدف كما سنخرص على تعزيز الاقتصاد المعرفي الخلاق للثروة و مناصب الشغل ".

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و جدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة ربط الجامعة بعالم الاقتصاد لضمان استغلال افضل و أنجع للبحث العلمي في التنمية و التطوير الاقتصادي, مبرزا حرص الدولة ايضا على تعزيز قطاع الطاقة أكثر و العمل على تطوير استثماراته خصوصا في مجال الطاقات المتجددة .

في هذا الصدد قال السيد تبون" سنعمل على تشجيع قطاع الطاقة و خصوصا الطاقات المتجددة و النظيفة (..) من الضروري ايضا تعزيز تواجدنا  الطاقوي في القارتين الآسوية و الاوروبية و تعزيز صادراتنا الطاقوية خصوصا من الطاقات المتجددة ".

و على صعيد الجبهة الاجتماعية,  قال السيد تبون أن الدولة ستعمل جاهدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن و دعم قدرته الشرائية خصوصا الطبقة المتوسطة و الهشة.

كما جدد تأكيده على "إلغاء الضريبة على اصحاب الدخل الضعيف" وفق ما التزم به في مشروعه أمام الشعب الجزائري الذي يتضمن 54 التزاما  وعد بتحقيقها خلال عهدته الرئاسية.

و في قطاع السكن أكد الرئيس حرص الدولة على القضاء على أزمة السكن حيث قال " لن نرضى أن يبقى الجزائري يعيش في كوخ أو بناء هش".

آخر تعديل على الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:24
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يجدد التزامه بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني و تعزيزه
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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