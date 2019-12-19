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الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يوقع على اتفاقية مع المؤسسة العمومية للتلفزيون

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر- وقع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و المؤسسة العمومية للتلفزيون يوم الأربعاء على اتفاقية شراكة تجارية حول ترقية منتوجات التأمين المسوقة من قبل هذا المؤمن العمومي لصالح قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و الغابات.

و وقع على الاتفاقية المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية شريف بن حبيلس و المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي بحضور رئيس مجلس ادارة هذه التعاضدية خالد بن جدة الذي يمثل جميع الفلاحين المنخرطين حسبما أشار اليه بيان للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

و عليه, فان هذه الاتفاقية "وضعت مخطط اعلامي طموح من أجل تعميم تسيير المخاطر في مجال التأمينات الفلاحية لاسيما المخاطر الطبيعة من خلال الحصص التي يبثها التلفزيون الجزائري" مما " سيسمح بترقية دور الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كوسيلة اقتصادية تنموية" يضيف نفس البيان.

و ستسمح هذه الشراكة أيضا ب " اعتماد منتوجات الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بشكل مستديم من طرف المنخرطين و المستعملين و كذا كسب ثقة زبائن التعاضدية" فضلا عن اعطاء " بعد جديد لثقافة التأمين الفلاحي في الجزائر" حسبما أوضحه البيان.

و يتطلع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الى تسجيل نتيجة ايجابية لهذا التعاون على تسيير نشاطاته الخاصة بالتأمين و المقترحة على الفلاحين و المربين و الصيادين و النساء الريفيات و أعوان الغابات.

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الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يوقع على اتفاقية مع المؤسسة العمومية للتلفزيون
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 09:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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