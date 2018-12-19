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سوناطراك تشارك في معرض الإنتاج الجزائري من 19 إلى 28 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات، اليوم الأربعاء، مشاركتها في الطبعة الثامنة والعشرين (28) لمعرض الانتاج الوطني الذي سيفتح ابوابه انطلاقا من يوم غد الخميس بقصر المعارض بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة و الذي سيستمر الى غاية  28 ديسمبر الجاري.

و في بيان لها، أكدت سوناطراك انها "وفاءا بدورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، ستشارك  في هذا المعرض الجزائري الذي سينظم تحت شعار الجزائر في ظّل اقتصاد متنّوع" ّ.

كما اعتبرت هذه التظاهرة بمثابة موعد لا يمكن للمقاولين الوطنيين الاستغناء عنه، ناهيك عن رؤساء المؤسسات و الشبّان المستثمرين الذين سيحضون بفرصة تقديم مهاراتهم، و امكاناتهم.

و تطمح سوناطراك، عبر مشاركتها في هذه التظاهرة الاقتصادية، إلى تعريز التزاماتها تجاه تطوير الّصناعة الجزائريّة، إلى تقييم الفرص التي تتيحها الّسوق المحلية و إلى تدعيم الشراكة بين القائمين على المشاريع و المناولين المحليين.

و ستكون فروع سوناطراك بدورها حاضرة في هذا الفضاء التي سيسمح بتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات جاعلة منه فرصة لتقويّة الّروابط مع زبائنها التّقليديّين وتجسيد فرص أخرى، حسب البيان.

و سيتسنّى لمهندسي وإطارات سوناطراك الاصغاء الى الطلاب و المقاولين الناشئين على مستوي الفضاء المخصص للعروض.

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سوناطراك تشارك في معرض الإنتاج الجزائري من 19 إلى 28 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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