الجزائر: أزيد من 57 بالمائة من المبادلات التجارية تمت مع أوروبا خلال 9 أشهر الأولى من 2019

الجزائر- تمت أهم المبادلات التجارية للجزائر مع أوروبا خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2019 , حيث قدرت ب 33ر57 بالمائة من الحجم الاجمالي للمبادلات, حسبما علمت "وأج" لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

و حسب المعطيات الاحصائية لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك فان المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الاوروبية 19ر34 مليار دولار مقابل 13ر38 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بانخفاض - 33ر10 بالمائة.

و بذلك , تبقى بلدان أوروبا أهم شركاء الجزائر علما أن 54ر62 بالمائة من الصادرات الجزائرية و 96ر52 بالمائة من وارداتها تمت مع دول هذه المنطقة بما فيها دول الاتحاد الاوروبي.

بالفعل, بلغت صادرات الجزائر نحو البلدان الاوروبية خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الجارية قرابة 02ر17 مليار دولار مقابل 41ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018 , مسجلة بذلك انخفاضا ب 34ر12 بالمائة.

من جهتها , استوردت الجزائر من بلدان اوروبا ما قيمته 17ر17 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من 2019 مقابل قرابة 72ر18 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 , اي ما يمثل انخفاضا ب - 25ر8 بالمائة.

و تبقى كل من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا من الشركاء الأساسيين للجزائر في اوروبا , حسب نفس المصدر.

و تحتل بلدان آسيا المرتبة الثانية من حيث حجم المبادلات التجارية للجزائر بحصة قدرها 46ر24 بالمائة من القيمة الاجمالية لتبلغ 58ر14 مليار دولار مقابل 17ر14 مليار دولار, مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا ب 92ر2 بالمائة.

واقدمت الدول الاسيوية على شراء المنتجات الجزائرية بقيمة 91ر4 مليار دولار مقابل 55ر4 مليار دولار في نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك ارتفاع قدره 89ر7 بالمئة.

و استقرت واردات الجزائر من آسيا خلال الاشهر التسع الأولى لسنة 2019 لتبلغ قيمة 67ر9 مليار دولار مقارنة بنفس قترة من سنة 2018.

و حسب معطيات الجمارك الجزائرية فان الصين و الهند والسعودية و كوريا تعد من اهم شركاء الجزائر في منطقة آسيا .

من جهة اخرى, احتلت دول القارتين الامريكيتين المرتبة الثالثة بحصة قدرها 50ر12 بالمئة من القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية للجزائر لتبلغ 45ر7 دولار خلال التسع اشهر لسنة 2019 مقابل حوالي 86ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018 , بانخفاض قدره 40ر24 بالمئة.

اما الصادرات الجزائرية نحو دول القارتين فقد انخفضت ب 33ر39 بالمئة حيث بلغت اجمالا 21ر3 مليار دولار مقابل 29ر5 مليار دولار.

و قامت الجزائر من جهتها بالشراء من هذه المنطقة ما قيمته 24ر4 مليار دولار مقابل 56ر4 مليار دولار, اي بانخفاض 10ر7 بالمئة,حسب معطيات الجمارك.

و تعتبر الارجنتين و الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل من اهم شركاء الجزائر في المنطقة الامريكية.

= الجزائر-افريقيا: ارتفاع بـ 4 بالمئة للمبادلات التجارية =

من جهة اخرى, اوضحت معطيات الجمارك بان المبادلات التجارية للجزائر مع الدول الافريقية عرفت تحسنا بـ 02ر4 بالمئة لتصل حوالي 66ر2 مليار دولار خلال الاشهر التسع الأولى لسنة 2019 مقابل 55ر2 مليار دولار خلال نفس القترة لسنة 2018.

وقد قامت الدول الافريقية منها دول اتحاد المغرب العربي بشراء المنتجات الجزائرية بمبلغ 68ر1 مليار دولار مقابل حوالي 63ر1 مليار دولار , بارتفاع قدره 39ر3 بالمئة.

و كانت الجزائر قد استوردت من هذه المنطقة ما قيمته 87ر974 مليون دولار مقابل 30ر927 مليون دولار أي بارتفاع بلغ 13ر5 بالمائة.

و قد شكلت كل من مصر و تونس و المغرب اهم شركاء الجزائر خلال هذه الفترة.

و من جهة اخرى عرفت التبادلات التجارية بين الجزائر و منطقة اوقيانوسيا انتعاشا بنسبة 28 بالمائة حيث ارتفعت من 583,92 مليون دولار إلى 747,40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

و قد بلغت صادرات الجزائر نحو منطقة أوقيانوسيا ما قيمته 94ر385 مليون دولار مقابل 184,70 مليون دولار و استوردت من ذات المنطقة ما قيمته 46ر367 مليون دولار مقابل 22ر399 مليون دولار أي بانخفاض بلغت نسبته 46ر9 بالمائة.

و تتمثل أهم البلدان الشريكة بمنطقة أوقيانوسيا في استراليا و زيلندا الجديدة.

و قد بلغ مجموع التبادلات التجارية العالمية للجزائر مع مختلف المناطق الجغرافية خلال الاشهر ال9 الاولى لسنة 2019 ما قيمته 64ر59 مليار دولار مقابل قرابة 31ر65 دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بانخفاض يقدر بـ 68ر8 بالمائة.

و بشكل عام فان أهم خمس زبائن الجزائر, خلال فترة المقارنة هي فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا.

أما أهم مموني الجزائر هي الصين و فرنسا و إيطاليا و اسبانيا و ألمانيا .

و خلال ال9 الأشهر الأولى من 2019 بلغت قيمة صادرات الجزائر قرابة 21ر27 مليار دولار أي بتراجع قدره 43ر12 بالمائة في حين بلغت وارداتها 26,05قرابة 43ر32 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بـ 27ر5 بالمئة، يذكر ذات المصدر.