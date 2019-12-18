المصالح الجبائية مفتوحة أمام الجمهور من الأحد الى الخميس

و اوضح ذات البيان ان هذه المواقيت الجديدة لاستقبال الجمهور تخص مختلف المصالح الجبائية للمديرية العامة للضرائب و يتعلق الامر بكل من مديرية المؤسسات الكبرى و المديريات الجهوية للضرائب و المديريات الولائية للضرائب و مراكز الضرائب و تلك الجوارية فضلا عن مفتشيات و قباضات الضرائب.
كما اشار ذات المصدر الى ان هذا الاجراء الجديد يندرج في اطار تجسيد توجيهات الحكومة المتعلقة بإعادة تفعيل الالة الجبائية و عصرنتها بغية تحقيق الحد الأقصى من التحصيل الضريبي.
اقرأ أيضا: جباية: تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات
كما يتعلق الامر -حسب ذات البيان- بتحسين الخدمات الخاصة بالتحصيل الجبائي سيما في جانبه المتعلق بإرساء و تعزيز الثقة بين المواطن و الدولة.
و خلصت الوزارة في بيانها الى التأكيد بان "تكييف الحيز الزمني لاستقبال الجمهور الذي هو مطلب هام لدافعي الضرائب والمندرج في اطار تحسين العلاقات بين الادارة الجبائية و المواطن من شانه تعزيز الفاعلية العملياتية لهذه الادارة".