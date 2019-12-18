المصالح الجبائية مفتوحة أمام الجمهور من الأحد الى الخميس

الجزائر- بدأت مختلف المصالح الجبائية للمديرية العامة للضرائب منذ 15 ديسمبر الجاري في فتح أبوابها يوميا أمام الجمهور من الاحد الى الخميس ابتداء من الساعة التاسعة (09:00 سا) صباحا الى غاية الواحدة (13:00 سا) ظهرا، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة المالية.

و اوضح ذات البيان ان هذه المواقيت الجديدة لاستقبال الجمهور تخص مختلف المصالح الجبائية للمديرية العامة للضرائب و يتعلق الامر بكل من مديرية المؤسسات الكبرى و المديريات الجهوية للضرائب و المديريات الولائية للضرائب و مراكز الضرائب و تلك الجوارية فضلا عن مفتشيات و قباضات الضرائب.

كما اشار ذات المصدر الى ان هذا الاجراء الجديد يندرج في اطار تجسيد توجيهات الحكومة المتعلقة بإعادة تفعيل الالة الجبائية و عصرنتها بغية تحقيق الحد الأقصى من التحصيل الضريبي.

اقرأ أيضا: جباية: تعزيز الرقمنة والوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات

كما يتعلق الامر -حسب ذات البيان- بتحسين الخدمات الخاصة بالتحصيل الجبائي سيما في جانبه المتعلق بإرساء و تعزيز الثقة بين المواطن و الدولة.