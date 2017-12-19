سونلغاز تعتزم تعزيز قدراتها الانتاجية ب 20.000 ميغاوات في غضون 10 سنوات

الجزائر - صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يوم الثلاثاء بالجزائر أن المجمع يعتزم زيادة قدراته الخاصة بإنتاج الكهرباء ب 20.000 ميغاوات اضافية في غضون 10 سنوات.

و في تصريح له خلال حفل تسليم طلبية تتمثل في انتاج محليي لعتاد طاقوي في اطار شراكة مع المجمع الأمريكي "جينرال ايلكتريك"، أشار السيد بولخراص يقول "نحوز اليوم على حظيرة انتاج تقدر ب 21000 ميغاوات. و بهدف تلبية الطلب الاضافي المقرر فإننا سنحقق في غضون 10 سنوات حظيرة انتاج تعادل تلك المحققة في ظرف 50 سنة اي 20000 ميغاوات اضافية".

كما أوضح الرئيس المدير العام أن تجسيد هذا البرنامج الهام مرهون بتطوير القدرات المحلية للإنجاز و بصناعة محلية للمعدات و مكوناتها "مما سيساهم في ضمان أمننا الطاقوي وتشكيل رافد قوي لتنويع الاقتصاد الوطني".

في هذا الصدد، أبرز السيد بولخراص استراتيجية الادماج الوطني لسونلغاز التي ترتكز على ابرام شراكات مع مجمعات صناعية دولية مختصة في انتاج المعدات و التكنولوجيات و هذا توازيا مع مرافقة لتطوير صناعة مناولة محلية.

و تهدف هذه الاستراتيجية أيضا الى "جزأرة" الصيانة و صناعة قطع الغيار محليا و انشاء، بالجزائر، مصانع لتصنيع المعدات الحديثة و تطوير الهندسة و الخبرة في مجال الانجاز و التركيب.

كما أكد يقول أن الهدف يكمن في انجاز مجموعة من المشاريع الصناعية في اطار شراكة تقوم على تثمين الموارد المحلية و المزايا المقارنة التي يتمتع بها البلد".

نحو التخلي عن صيغة استلام المشاريع جاهزة

من جهة أخرى، صرح الرئيس المدير العام لسونلغاز أن المجمع يعتزم أيضا التخلي عن صيغة استلام المشاريع جاهزة +المفتاح في اليد+ بالنسبة للعقود التي تخص المشاريع المعقدة والتي سيتم من الان فصاعدا انجازها عبر حصص مجزئة.

و حسب قوله فان " تجزئة الحصص ستسمح بتشجيع الصناعة المحلية لعدد من المكونات و بروز، على المستوى المحلي، مؤسسات صغيرة و شركات مناولة لاسيما في مجال الانجاز".

و في اطار استراتيجية الادماج الوطني لسونلغاز، أبرم المجمع الى حد الان خمس شراكات صناعية: جينيرال الكتريك ألجيريا توربينس (المؤسسة في 2014 بين سونلغاز و جينيرال الكتريك) و Vijai Electronicals Algérie (التي أنشأت في 2018 بين سونلغاز و الصناعات الالكترونية و الشريك الهندي Vijai Electricals) و بولييس هندسة صناعية الجزائر ( 2019 بين سونلغاز و ايميتال و الشريك BHI من كوريا الجنوبية) و سيديفير الجزائر ( 2019 بين سونلغاز و Enava، AI Elec و الشريك الفرنسي سيديفير) و Hyenco (2015 بين سونلغاز و Hyundai و Daewoo من كوريا الجنوبية).