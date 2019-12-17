Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن القطاع يسعى الى اعتماد برنامج مستقبلي في مجال التحول الرقمي في منظومة الضمان الاجتماعي لتحسين الأداء وتعزيز الخدمة العمومية.

  وأوضح السيد هدام في لقاء حول التحول الرقمي لهيئات الضمان الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على "رسم برنامج مستقبلي نحو التحول الرقمي من خلال تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية والتشجيع على الابتكار والابداع للارتقاء بالمهام التي يضطلع بها القطاع".

  ومن هذا المنظور أشار السيد هدام الى جهود الوزارة الرامي الى "تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات"، و"السير قدما" نحو عصرنة أكثر لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل التحسين المتواصل للأداءات، والمساهمة في "تسريع وتيرة التنمية المستدامة".

وأشار الوزير أن "الاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع أصبحت ترتكز أساسا على استعمال وسائل التكنولوجيات من أجل ادارة قادرة على التكيف باستمرار مع محيطها وعلى التحسين المتواصل لأدائها وخدماتها"، معتبرا أن بلوغ هذا الهدف يتطلب أيضا "تسخير الطاقات البشرية والمادية واشراك جميع الفاعلين في عملية التحديث".

و في هذا السياق أبرز الوزير أهمية العمل على مواكبة التكنولوجيا بشكل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويتماشى مع المهام الاستراتيجية الجديدة لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك ب"التركيز على موارد بشرية مؤهلة وتثمين العمل التشاركي والذكاء الجماعي".

ولهذا الغرض قال السيد هدام أن الوزارة تعمل على "تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وفق استراتيجيات واضحة، لاعتماد تكنولوجيا المعلومات"، مضيفا أن التحول الرقمي "لبنة تسمح بوضع أرضية لإدماج الرقمنة كمنهج وتصور تبنى عليه الإستراتيجيات المستقبلية".

كلـمات مفتـاحيــة :
هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2019 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.17

خمس مباريات بدون فوز، نصر حسين داي يدخل المنطقة الحمراء

19.12.17

إتحاد بلعباس: نحو إحالة المدرب يعيش على مجلس التأديب

19.12.17

المؤتمر الـ11 لـلإيسسكو: "رابحي" يدعو إلى منح الثقافة مكانتها في السياسات التنموية 

19.12.17

العرض الشرفي للعمل الجديد" لعبة العرش" بعد غد الخميس بالمسرح الجهوي لقسنطينة

19.12.17

الرابطة الأولى لكرة القدم: مولودية وهران تواصل مسلسل إهدار النقاط بملعبها

19.12.17

هدام: نحو إعتماد برنامج في مجال التحول الرقمي لتعزيز الخدمة العمومية

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019

19.12.16

دورة اتحاد شمال افريقيا (اناث -اقل من 21 سنة): تحديد تواريخ وتوقيت المقابلات (الفاف)

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل