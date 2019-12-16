وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية

الجزائر - بحث وزير التجارة سعيد جلاب يوم الاثنين في غانا اشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية المتخصصة، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

في هذا الاطار، زار السيد جلاب أكبر حاضنة للمؤسسات الناشئة بمنطقة غرب افريقيا، ميلتواتر أنتروبروناريال سكول أوف تكنولوجي/ميست/ الكائن مقره بأكرا (غانا) على هامش تواجده بهذا البلد للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة حول منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية، حسب البيان.

و أوضح هذا المصدر أن هذه الزيارة تندرج في اطار سياسة ترشيد الاستيراد لاسيما الخدمات و مواصلة الأشغال التي أشرف على انطلاقها السيد جلاب خلال انعقاد اليوم الوطني حول المؤسسات لناشئة (ألجيريا-اينوف) في سبتمبر الماضي.

و قد تلقى السيد جلاب الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بأعضاء الوفد التي يقوده و سفير الجزائر في غانا و الأمين العام لوزارة التجارة، شروحات حول مختلف المراحل اتي التي يجب ضمانها من أجل مرافقة المؤسسات الناشئة و كذا حول ألية و كيفيات تمويل مشاريعها اعتمادا على قاعدة معايير و مصطلحات مرجعية مدروسة.

و تعد /ميست/ المتواجدة بعدة بلدان افريقية منها جنوب افريقيا و نيجيريا و كينيا و السودان منظمة غير حكومية تضمن للمؤسسات الناشئة الافريقية الفتية ثلاثة مستويات من المرافقة و هي برنامج تكوين و تمويل المشاريع و الحضانة.

كما تساعد هذه المنظمة ايضا الحكومات في اطار استراتيجيتها من أجل وضع منظومة بيئية مناسبة لبروز مؤسسات ناشئة و آليات ملائمة لتسهيل الانتقال للدفع الالكتروني و تكوين المكونين المختصين في مرافقة المؤسسات الناشئة و مراقبة الاسواق.

كما تفقد السيد جلاب أيضا المنطقة الاقتصادية التكنولوجية لغانا حيث تلقى توضيحات حول تسيير النموذج الاقتصادي الجديد حول المناطق المختصة و طرف التسيير المعتمدة في البلدان الناطقة بالإنجليزية المتميزة بالمردودية و الفعالية.