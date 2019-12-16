Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية

 الجزائر - بحث وزير التجارة سعيد جلاب يوم الاثنين في غانا اشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية المتخصصة، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

في هذا الاطار، زار السيد جلاب أكبر حاضنة للمؤسسات الناشئة بمنطقة غرب افريقيا، ميلتواتر أنتروبروناريال سكول أوف تكنولوجي/ميست/ الكائن مقره بأكرا (غانا) على هامش تواجده بهذا البلد للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة حول منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية، حسب البيان.

و أوضح هذا المصدر أن هذه الزيارة تندرج في اطار سياسة ترشيد الاستيراد لاسيما الخدمات و مواصلة الأشغال التي أشرف على انطلاقها السيد جلاب خلال انعقاد اليوم الوطني حول المؤسسات لناشئة (ألجيريا-اينوف) في سبتمبر الماضي.

و قد تلقى السيد جلاب الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بأعضاء الوفد التي يقوده و سفير الجزائر في غانا و الأمين العام لوزارة التجارة، شروحات حول مختلف المراحل اتي التي يجب ضمانها من أجل مرافقة المؤسسات الناشئة و كذا حول ألية و كيفيات تمويل مشاريعها اعتمادا على قاعدة معايير و مصطلحات مرجعية مدروسة.

و تعد /ميست/ المتواجدة بعدة بلدان افريقية منها جنوب افريقيا و نيجيريا و كينيا و السودان منظمة غير حكومية تضمن للمؤسسات الناشئة الافريقية الفتية ثلاثة مستويات من المرافقة و هي برنامج تكوين و تمويل المشاريع و الحضانة.

كما تساعد هذه المنظمة ايضا الحكومات في اطار استراتيجيتها من أجل وضع منظومة بيئية مناسبة لبروز مؤسسات ناشئة و آليات ملائمة لتسهيل الانتقال للدفع الالكتروني و تكوين المكونين المختصين في مرافقة المؤسسات الناشئة و مراقبة الاسواق.

كما تفقد السيد جلاب أيضا المنطقة الاقتصادية التكنولوجية لغانا حيث تلقى توضيحات حول تسيير النموذج الاقتصادي الجديد حول المناطق المختصة و طرف التسيير المعتمدة في البلدان الناطقة بالإنجليزية المتميزة بالمردودية و الفعالية.

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 19:58
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير التجارة يبحث في غانا إشكالية البيئة الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المناطق الاقتصادية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 17:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.16

الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

19.12.16

بيان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019

19.12.16

السيد بن قرينة يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

19.12.16

المجلس الدستوري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 13، 58 بالمئة

19.12.16

المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر

19.12.16

مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية : تنظيم ورشة بالجزائر العاصمة

الأكثــر قـراءة

19.12.12

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.11

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة