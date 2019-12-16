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منطقة التبادل الحر القارية الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 10:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
منطقة التبادل الحر القارية الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء

الجزائر- ستسمح  مصادقة  الجزائر على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية لها بالمشاركة في المفاوضات المتعلقة بتشغيلها و أيضا في مجلس الوزراء التابعة لذات المنطقة, حسبما أفاد , يوم الأحد, بيان لوزارة التجارة.

و أوضح المصدر نفسه أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية سيسمح  للبلد "بالمشاركة بشكل حثيث في المفاوضات, كدولة طرف, في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه منطقة التبادل الحر, لا سيما المسائل التي تظل عالقة و تلك  المتعلقة بالقواعد الأصلية و بولوج سوق الخدمات".

كما جاء في البيان  ذاته أن هذه المصادقة ستسمح أيضا للجزائر "بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية الحرة و هي الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة و  بإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستعالج الملكية الفكرية و المنافسة  و كذا الاستثمار".

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و صادقت الجزائر, اليوم الاحد, بالعاصمة الغانية أكرا منطقة التبادل الحر القارية الافريقية, خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بأكرا بحضور وزير التجارة سعيد  جلاب.

بهذه المصادقة تكون الجزائر العضو الثلاثين (30) من مجموع الدول الافريقية التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة لإفريقيا منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة في 30 مايو بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 11:08
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منطقة التبادل الحر القارية الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 10:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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