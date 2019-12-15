التأمين الاسلامي "تكافل" متوفر قريبا "مسؤول"

الجزائر - صرح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتامين و اعادة التأمين (كار)، ابراهيم كسالي اليوم الأحد بالجزائر أن التأمين الاسلامي "تكافل" سيكون متوفرا قريبا لدى المتعاملين في مجال التأمين من بينها الشركة التي يشرف عليها.

و خلال ندوة صحفية نشطت على هامش يوم أبواب مفتوحة من تنظيم الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التأمين خصصت لتقديم عرض حول الشركة و خدمات التأمين التي توفرها، صرح المسؤول أن شركة "كار" مستعدة لإطلاق منتوجات تأمين اسلامية "تكافل" التي تم ادراجها بموجب قانون المالية 2020 .

في هذا الصدد، أوضح المتحدث أن " قانون المالية 2020 وضع القاعدة قانونية التي تسمح بتطبيق التأمين الاسلامي +تكافل+ مع اشراك الشركات المعنية (...) و شركتنا تتأهب لذلك من خلال فرعنا كرامة للتأمين".

و اعتبر السيد كسالي في هذا الشأن أن هذا الاجراء الجديد يسمح للمكتتبين بالاستفادة من خدمة تأمين يمكنها تلبية حاجيات عدد أكبر من المواطنين.

و عن سؤال للصحافة حول الرسم الجديد حول البيئة الذي تضمنه قانون المالية 2020 و الذي لقي تنديدا من طرف بعض الفاعلين في القطاع، أشار المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للتأمين و اعادة التامين أن شركته تتأهب لتحصيل هذه الضريبة من مكتتبي بوليصات التأمين على السيارات ابتداء من يناير 2020 .

كما أضاف يقول "ليس هناك أي مشكل على هذا المستوى " ردا على الاضرار التي قد تنتج عن تحصيل هذه الضريبة من طرف شركات التأمين.

من جهة أخرى، تطرق السيد كسالي الى المنتوجات الجديدة التي تقترحها الشركة، منها خدمة اكتتاب مختلف بوليصات التأمين عبر الويب لا سيما "الأخطار المتعددة للسكن" و "التأمين من الكوارث الطبيعية" و " تأمين المركبات" حيث يمكن القيام بهذه العملية عن طريق بطاقة بنكية أو بطاقة الحساب البريدي الجاري.

و استرسل قائلا " نريد من الأن فصاعدا المضي نحو الاكتتاب الالكتروني اي بواسطة هاتف ذكي و نعمل على تطبيقات منقولة قصد السماح بتسوية فورية للكوارث" على حد قوله.

و يتوقع السيد كسالي تحقيق نسبة نمو تقدر ب 3 بالمئة في رقم أعمال الشركة الوطنية للتأمين و اعادة التأمين لسنة 2019 حيث ستقدر قيمته بحوال 16 مليار دج.