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منطقة التبادل الحر الافريقية: جلاب يشارك بأكرا في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

الجزائر- يشارك وزير التجارة سعيد جلاب يومي السبت و الأحد بالعاصمة الغانية أكرا في أشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الافريقية، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.

و كان الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو قد أشرف مساء أمس السبت على الافتتاح الرسمي لهذه الأشغال.

و يأتي هذا الاجتماع - حسب ذات المصدر - لـ "مناقشة العراقيل التي تعترض تطور المبادلات التجارية بين الدول الافريقية خاصة بعد تفعيل منطقة التبادل الحر و لاسيما تلك المتعلقة بالقيود الجمركية لتسهيل حركة نقل السلع و البضائع عبر إطلاق أرضيات لوجستيكية,  بالإضافة إلى رفع كل الرهانات التي من شأنها أن تعيق تطور الاقتصاد الافريقي".

و من المنتظر ان يناقش وزراء التجارة الأفارقة  خلال هذا الاجتماع المسائل المتعلقة بقواعد المنشأ التي تنظم تصنيف المنتجات و بحث كيفيات إنهاء الجولة الأولى و الثانية من المفاوضات التي ستتطرق بشكل مباشر إلى إشكاليات المنافسة و الاستثمار و الملكية الفكرية".

و أضاف البيان أن "الجزائر تظهر التزامها في تنفيذ بنود اتفاقية التبادل الحر الإفريقي من خلال تنظيمها لمختلف التظاهرات الاقتصادية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير".

و أضاف ذات البيان أن السيد جلاب تلقى على هامش الاجتماع تهاني وزراء التجارة الأفارقة المشاركين للجزائر, بمناسبة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 14:02
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منطقة التبادل الحر الافريقية: جلاب يشارك بأكرا في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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