صناعة: ارتفاع انتاج القطاع العمومي بنسبة 6ر4% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019

واوضح الديوان ان هذه النتيجة تجعل معدل الانتاج الصناعي العمومي خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية في زيادة بنسبة خمسة بالمائة (+5%) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
و تتمثل القطاعات المعنية بهذا التحسن –حسب ات المصدر- في صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و الصناعات الغذائية و الطاقة و المحروقات.
وعرف الانتاج الصناعي لصناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية ارتفاعا بنسبة 21 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و هي "نسبة لا باس بها" –يضيف الديوان- لكنها في تراجع مقارنة بتلك المسجلة خلال الثلاثيين الاولين على التوالي + 4ر33% و +32% مما يحدد ارتفاع الانتاج ب29% ما بين يناير و سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و اضاف المصدر ذاته ان عدة نشاطات في صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج سيما فروع التعدين و تحويل الحديد و الصلب (+1ر68%) و معدات التجهيزات الحديدية (+6ر63%) وكذلك صناعة معدات التجهيزات الكهربائية (61%).
وواصل قطاع الطاقة (كهرباء) في تحقيق النتائج الايجابية بارتفاع في الانتاج قدر ب3ر8% اي بتغيير بنفس المستوى المسجل خلال الثلاثيين الاولين على التوالي +ثكلاضقلخ1ر5% و +5,9 % مما يحدد نمو انتاج القطاع عند نسبة 7ر7% خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019.
كما شمل هذا التيار التصاعدي الصناعات الغذائية الزراعية التي سجلت ارتفاعا في الانتاج ب4ر4% خلال الثلاثي الثالث و7ر2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وتعود هذه الزيادة إلى تحسن نشاطات فروع القطاع المتمثلة في صناعة مواد تغذية الانعام (+9ر14%) و صناعة الحليب (+9ر3%) وتحويل الحبوب (+8ر3%).
من جانبه واصل قطاع المحروقات أداءه الايجابي خلال الثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع للإنتاج قدر ب2ر3% خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وتحققت هذه النتائج الايجابية بفضل أداء فروع تمييع الغاز الطبيعي (6ر26%) و تكرير البترول الخام (9ر6%) في حين سجل فرع انتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة –3ر1%. هذه النتائج جعلت انتاج القطاع في مستوى 1% خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وبعد الارتفاعات الملموسة التي سجلت خلال الثلاثيين الاول و الثاني من سنة 2019 على التوالي ب3ر58% و4ر128% فقد واصلت الصناعات المختلفة أداءاتها لكن ليس بالقدر الكبير حيث سجل الانتاج ارتفاعا بنسبة5ر10% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 محددا معدل الانتاج عند1ر56% خلال الاشهر التسعة من سنة 2019.
==تراجع الانتاج في ستة قطاعات==
ومن جهة أخرى أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى ان ستة قطاعات صناعية سجلت تراجعا في الانتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و سجل التراجع في قطاعات الخشب و الفلين و الورق و مواد البناء و الصناعات الكيميائية و النسيج و المناجم و المحاجر و كذلك في الجلود و الاحذية.
اما فيما يتعلق بصناعات الخشب و الفلين و الورق فقد تراجعت بسنبة 1ر23% و ذلك بسبب انخفاض الانتاج في فرع النجارة العامة (-2ر53 %) و كذلك صناعة الاثاث (-6ر29 %).
بالنسبة لقطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج فان انتاجها قد انخفض بنسبة 1ر12% و تعود هذه النتائج السلبية بشكل اساسي الى فرع صناعة الزجاج ب(-7ر0 %).
كما تم تسجيل انخفاض ملموس في انتاج صناعة النسيج ب1ر6 % سيما على مستوى سلع الاستهلاك التي تراجعت ب9ر45 %.
من جانبها عرفت الصناعات الكيميائية انخفاضا بنسبة 1ر12 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
و يعود هذا التراجع الى انخفاض الانتاج المسجل على مستوى عدة فروع في القطاع.
فقد سجل فرع صناعة المواد الكيمائية الاخرى انخفاضا جد محسوس ب 4ر23 % بالنسبة للصناعة الصيدلانية ب(-4ر14 %) وصناعة الدهان (-5ر20 %) و الكيمياء العضوية الاساسية ب(-7ر14 ).
اما بخصوص قطاع النسيج فقد عرف تراجعا سلبيا ب1ر6 % و ذلك راجع خاصة الى انخفاض بنسبة 9ر45 % من السلع الاستهلاكية.
من جانبه سجلت انتاج المناجم و المحاجر انخفاضا ب7ر4 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك راجع الى انخفاض انتاج فروع استخراج المناجم و المواد المنجمية (-34 %) و استخراج الملح (-2 %) و اخيرا استخراج الحجر الصلصالي و الرمل ب-1ر11 %).
للإشارة الى انه بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلت ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2018 فان انتاج الجلود و الاحذية قد تراجع بنسبة 2ر1 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 و ذلك راجع بشكل اساسي الى انخفاض بنسبة 3ر7 % من انتاج السلع الوسيطة.