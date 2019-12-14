توقيف خمسة أشخاص منهم تاجرين مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج في جنوب البلاد -

تبون يدعو إلى حوار جاد ويلتزم بتغيير الدستور ومراجعة قانون الانتخابات -

الحكومة الاسبانية تهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون -

الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس عبد المجيد تبون -

مرسى الدجاج بزموري البحري (بومرداس): موقع أثري هام بحاجة إلى تثمين -

محروقات: صدور مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث والاستغلال -

الصحافة الوطنية تبرز انتخاب تبون رئيسا للبلاد وتؤكد أن أكبر منتصر هو الجزائر وشعبها -

بن قرينة: نتائج الانتخابات صنفتنا ك قوة سياسية أولى في البلاد -

بلعيد يعبر عن تقديره لإرادة الشعب الجزائري -

رفع التحفظات المتعلقة بأرضية ملعب 20 أوت بالجزائر (الفاف) -

الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر وتتطلع إلى التعاون مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون -

بن فليس يؤكد أنه لن يطعن في نتائج الانتخابات ويدعو للحفاظ على استقرار البلاد -

السيد تبون يشكر الجزائريين على الثقة التي وضعوها في شخصه -

شرفي يؤكد نجاح السلطة المستقلة للانتخابات في صون الأمانة المنبثقة عن تصويت الشعب -

مالي: إنطلاق أشغال الحوار الوطني الشامل غدا السبت في باماكو -

رئاسيات 12 ديسمبر بالأرقام -

مقر المداومة الوطنية لعبد المجيد تبون: فرحة و هتافات و زغاريد بعد الإعلان عن النتائج الأولية -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 81ر65 دولارا للبرميل -

السيد ميهوبي يؤكد إحترامه للإرادة الشعبية ودعمه للرئيس المنتخب -