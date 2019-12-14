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محروقات: صدور مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث والاستغلال 

  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
محروقات: صدور مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث والاستغلال 

الجزائر - صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، ثلاث (3) مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود و ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها سيتم تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

ويتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و405).

وأبرم هذا الملحق بالعقد في 2 أكتوبر 2019 بالجزائر بين الشركة الوطنية سوناطراك و شركات" ب ت برتامينا الجيريا اكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان (الجيريا) ب.ف"  و"ريبسول  اكسبلوراسيون 405 أ.س.أ".

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بالنسبة للمرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''رقان II" و الذي تم ابرامه بالجزائر في 6 اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك.

أما المرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بالجزائر في 20 اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك.

وتتعلق هذه العقود بالمساحات التي تسمى "الحايد II" ( الكتلة: 208 أ) و "الهجيرة II" (الكتلتان: 416 أ و 417)  و "غارة البويب II" ( الكتلة  426 د).

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محروقات: صدور مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث والاستغلال 
  أدرج يـوم : السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2019 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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