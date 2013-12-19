نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 81ر65 دولارا للبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الجمعة على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 81ر65 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقابل 38ر65 دولارا يوم الأربعاء.

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، إلى 20ر64 دولار للبرميل، مقارنة مع جلسة الأربعاء وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا، إلى 18ر59 دولار للبرميل.

و سمح هذا التحسن في الأسعار ليوم الخميس، تعويض بعض الخسائر التي مُنيت بها السوق في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح، بعد توقع أوبك عجزاً في الإمدادات العام المقبل، إذ قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع عجزاً بسيطاً في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق.

وحسب المحللين للسوق يمثل هذا التنبؤ المعدل لأوبك خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.

وقد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، مجموعة أوبك+ للمنتجين، يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري خلال آخر اجتماع لهم بجنيف على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 ، ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7ر1 مليون برميل يوميا.

و سيكون التعديل الإضافي ساري المفعول اعتباراً من 1 يناير من العام 2020و منذ بداية 2016،تسعى دول اوبك و حلفائها من خارج المنظمة والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمئة من النفط العالمي الى تقليص حجم الانتاج ، بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطلب.