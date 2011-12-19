نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خاماتها بلغ 66ر65 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مقابل 57ر65 دولارا يوم الاثنين، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا بواقع 9 سنتا.

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم بلغت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في فبراير 34ر64 دولار للبرميل بلندن، مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو9 سنتا مقارنة بجلسة الاغلاق ليوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع22 سنتا الى24ر59 دولار للبرميل مقارنة بيوم الاثنين.

و قد وافقت أوبك وحلفائها من دول منتجة للنفط خارج المنظمة، على تخفيض الإنتاج أكثر في محاولة لدعم أسعار النفط الخام بوجود إشارات وفرة في الإمداد، تعود أساساً إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقالت أوبك الجمعة الماضية في بيان لها عقب اجتماعها في فيينا مع حلفائها، إن المجموعة المنتجة للنفط ستخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل إضافي يومياً، ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7ر1 مليون برميل يومياً.

و يذكر نفس البيان إن "التعديل الإضافي سيكون ساري المفعول اعتباراً من 1 يناير من العام 2020 و منذ بداية 2016،تسعى دول اوبك و حلفائها من خارج المنظمة والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمئة من النفط العالمي الى تقليص حجم الانتاج، بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطل.