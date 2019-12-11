بنوك: تنصيب الرئيس المدير العام الجديد للبنك الوطني الجزائري

الجزائر - تم تنصيب اليوم الاربعاء بالجزائر السيد فراحتة ميلود في مهامه كرئيس مدير عام للبنك الوطني الجزائري ، خلفا للسيد رحالي الهواري، الذي شغل منصب الرئيس المدير العام لذات البنك بالنيابة منذ نهاية يوليو 2019.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح قد عين السيد فراحتة رئيسا مديرا عاما جديدا للبنك الوطني الجزائري الاثنين الماضي.

وأفاد بيان لرئاسة الدولة ان "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عين يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019 السيد فراحتة ميلود بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري".

وخلال حفل التنصيب اكد وزير المالية ،محمد لوكال، أن "هذا التغيير هو بمثابة اشارة لإعادة تنشيط هذا البنك العمومي (البنك الوطني الجزائري)، المدعو لان يلعب دورا اساسيا في التنظيم البنكي و المالي الوطني".

وشكل حفل التنصيب فرصة للسيد لوكال ذكر خلالها ب "التحديات الكبيرة" التي تنتظر فريق التسيير الجديد و كذا كل هذه المؤسسة المالية".