مناجم: انتقاء 28 عرضا تقنيا خاصا ب13 موقع استغلال بتمنراست

الجزائر - أعلن رئيس لجنة مديرية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية جمال خلوف يوم الثلاثاء بالجزائر عن انتقاء 28 عرضا تقنيا لاستغلال 13 موقع رخام و غرانيت بولاية تمنراست.

و شرعت الوكالة في فتح أظرفة 29 مكتتبا قدموا عروضهم التقنية عقب عرض المناقصة الوطنية و الدولية خلال الدورة ال49 للمزايدة على 13 رخصة منجمية موجهة حصريا لأحجار التزيين من الرخام و الغرانيت بولاية تمنراست.

و حسب العدد الاجمالي للعروض التقنية التي أطلقت في نوفمبر الماضي, تم انتقاء 28 عرضا مقابل عرض واحد فقط تم رفضه لعدم مطابقته للوثيقة خلال جلسة مزايدة ناقصة بحضور المكتتبين.

و سيتم من الأن فصاعدا تكليف لجنة خاصة بدراسة و تحليل العروض التقنية المقبولة.

و سيتم استدعاء المكتتبين في العروض التقنية المؤهلة طبقا للأحكام المتضمنة في دفتر الشروط من أجل ايداع عروضهم المالية يوم 25 ديسمبر القادم.

و مثلما هو الشأن بالنسبة للأظرفة التقنية فان فتح الأظرفة المالية سيتم أيضا في جلسة علنية و بحضور المكتتبين أو ممثليهم.

و يذكر أنه تم اطلاق هذه المزايدة في دورتها ال49 من طرف وزارة الصناعة و المناجم من خلال الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من أجل استحداث قطب منجمي بولاية تمنراست موجه لهذه الأحجار التزيين.

و حسب الوزارة فان الهدف المنتظر يكمن في استحداث قطب منجمي مختص في أحجار التزيين خاصة بالرخام و الغرانيت" على مستوى منطقة تزخر بطاقات منجمية هائلة.

و يذكر أن الطبعة السابقة للمزايدة (ال48) تم اطلاقها في مارس من السنة الجارية و تخص 8 حقول منجمية و 21 محجرة موزعة على مستوى 15 ولاية من الوطن. وقد نتج عن ذلك منح 18 رخصة منجمية بقيمة اجمالية بلغت 497 مليون دج.