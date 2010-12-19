Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مناجم: انتقاء 28 عرضا تقنيا خاصا ب13 موقع استغلال بتمنراست

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
مناجم: انتقاء 28 عرضا تقنيا خاصا ب13 موقع استغلال بتمنراست

الجزائر - أعلن رئيس لجنة مديرية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية جمال خلوف يوم الثلاثاء بالجزائر عن انتقاء 28 عرضا تقنيا لاستغلال 13 موقع رخام و غرانيت بولاية تمنراست.

و شرعت الوكالة في فتح أظرفة 29 مكتتبا قدموا عروضهم التقنية عقب عرض المناقصة الوطنية و الدولية خلال الدورة ال49 للمزايدة على 13 رخصة منجمية موجهة حصريا لأحجار التزيين من الرخام و الغرانيت بولاية تمنراست.

و حسب العدد الاجمالي للعروض التقنية التي أطلقت في نوفمبر الماضي, تم انتقاء 28 عرضا مقابل عرض واحد فقط تم رفضه لعدم مطابقته للوثيقة خلال جلسة مزايدة ناقصة بحضور المكتتبين.

و سيتم من الأن فصاعدا تكليف لجنة خاصة بدراسة و تحليل العروض التقنية المقبولة.

و سيتم استدعاء المكتتبين في العروض التقنية المؤهلة طبقا للأحكام المتضمنة في دفتر الشروط من أجل ايداع عروضهم المالية يوم 25 ديسمبر القادم.

و مثلما هو الشأن بالنسبة للأظرفة التقنية فان فتح الأظرفة المالية سيتم أيضا في جلسة علنية و بحضور المكتتبين أو ممثليهم.

و يذكر أنه تم اطلاق هذه المزايدة في دورتها ال49 من طرف وزارة الصناعة و المناجم من خلال الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من أجل استحداث قطب منجمي بولاية تمنراست موجه لهذه الأحجار التزيين.

و حسب الوزارة فان الهدف المنتظر يكمن في استحداث قطب منجمي مختص في أحجار التزيين خاصة بالرخام و الغرانيت" على مستوى منطقة تزخر بطاقات منجمية هائلة.

و يذكر أن الطبعة السابقة للمزايدة (ال48) تم اطلاقها في مارس من السنة الجارية و تخص 8 حقول منجمية و 21 محجرة موزعة على مستوى 15 ولاية من الوطن. وقد نتج عن ذلك منح 18 رخصة منجمية بقيمة اجمالية بلغت 497 مليون دج.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:40
كلـمات مفتـاحيــة :
مناجم: انتقاء 28 عرضا تقنيا خاصا ب13 موقع استغلال بتمنراست
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.10

رئاسيات 12 ديسمبر: دعوة كافة أطياف المجتمع الى الذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع (ندوة)

19.12.10

رئاسيات 12 ديسمبر: توافد "منتظم ومتواصل" في جنوب فرنسا

19.12.10

تنفيذ ميزانية 2016: تسجيل العديد من الاختلالات (مجلس المحاسبة)

19.12.10

رئاسيات 12 ديسمبر: الاقتراع يتواصل في هدوء لليوم الرابع بمرسيليا

19.12.10

بشار: عملية الإقتراع تتواصل بالمكتب المتنقل ببلدية بني ونيف الحدودية

19.12.10

رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

الأكثــر قـراءة

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

قرابة 6.400 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بعملية الإدماج

19.12.09

ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

19.12.09

كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم: نادي بارادو ينهزم أمام حسنية أغادير (0-2)

19.12.09

سحب القرعة يوم الثلاثاء .. خلافة شباب بلوزداد مفتوحة