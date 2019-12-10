وجاء في البيان "عين السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2019، كلا من السيدين : لطرش لزهر، بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الخارجي الجزائري، و فراحتة ميلود، بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري".
تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري
أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:53 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 14 مرات
الجزائر - عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين السيد لطرش لزهر بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الخارجي الجزائري و السيد فراحتة ميلود بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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