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تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري

الجزائر - عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين السيد لطرش لزهر بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الخارجي الجزائري و السيد فراحتة ميلود بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عين السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2019، كلا من السيدين : لطرش لزهر، بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الخارجي الجزائري، و فراحتة ميلود، بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 10:39
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تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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