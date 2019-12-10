قضية تركيب السيارات: الحكم ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من أويحيى وسلال -

بوقدوم لجريدة ايطالية: لامجال للتشكيك في شفافية الانتخابات الرئاسية -

جائزة الرياضي الإفريقي-2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب -

الجزائر-الأمم المتحدة: عرض آفاق تطوير التعاون الثنائي -

تعيين رئيسين مديرين عامين للبنك الخارجي الجزائري وللبنك الوطني الجزائري -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد -

الحملة الإنتخابية: قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية -

﻿جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين يوم الثلاثاء بجوبا -

أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط البرد في عديد ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء يوم الاثنين -

معرض الإنتاج الوطني: أكثر من 500 شركة وطنية وحضور قوي للصناعة العسكرية -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاتصالات الراديوية -

أم البواقي: توسيم جبن بوهزة التقليدي -

فلاحة: تنصيب 6 وحدات للبحث العلمي بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي -

تمكين الشباب المشتغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من شراء سنوات تقاعد -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل -

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس -

كرة الريشة: الثنائي الجزائري معمري كسيلة-مدال صبري يتوجان بالذهب -

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021 -

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء -