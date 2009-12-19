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قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 19:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر- بلغ عدد المستفيدين من القرض المصغر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي أكثر من 895 ألف مستفيد, بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليار دج, حسب ما أكدته, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المرأة, غية الدالية.

و قالت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح الصالون المخصص لدعم المؤسسات المصغرة ,أن  عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر, بلغ 937 895 مستفيد, بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليار دج, موضحة في هذا الصدد إلى منح 206568 قرض للنساء و 631327 قرض للرجال.

و ابرزت السيدة الدالية أن القرض المصغر أضحى "القبلة المفضلة لاسيما للنساء اللاتي يردن الولوج إلى عالم المقاولاتية".

واعتبرت أن جهاز القرض المصغر "أداة فعالة لدعم المبادرات الهادفة لخلق الأنشطة", كما أنه "جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الاجتماعية المنتهجة من قبل السلطات العمومية, قصد تعزيز قدرات الأفراد و تشجيعهم على العمل الذاتي, عبر إنشاء نشاطات اقتصادية صغيرة و مدرة للمداخيل لاسيما النساء".

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للإشارة تم  إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سنة 2004, لترسيخ و تدعيم مقاربة ترقى بالنمو الاجتماعي, من خلال النشاط الاقتصادي, و ذلك بفضل صيغة المساعدة و المرافقة التي تقوم أساسا على مفهوم الاتكال على الذات و روح المقاولة و المبادرة الفردية.

وتتواجد الوكالة عبر كافة التراب الوطني وتضمن تغطية واسعة من خلال 49 فرع ولائي, 10 فروع جهوية و ما يفوق عن 600 خلية مرافقة على مستوى الدوائر و البلديات, تقوم بتفعيل العمل الجواري قصد التقرب أكثر من الشرائح السكانية المستهدفة عن طريق جهاز القرض المصغر, بهدف الاستجابة لطلبات الفئات التي أبدت تحمسها للحصول على القرض دون فوائد و ما يصحبها من مرافقة شخصية و عمل جواري و ذلك بغية ولوج عالم المقاولاتية.

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 19:37
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قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 19:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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