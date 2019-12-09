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تمكين الشباب المشتغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من شراء سنوات تقاعد

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
تمكين الشباب المشتغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من شراء سنوات تقاعد أرشيف وأج

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ,حسان تيجاني هدام , يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيكون بإمكان الشباب الذين اشتغلوا في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من "شراء سنوات تقاعد" و ذلك عقب تعديل قانون التقاعد و لا سيما المادة العاشرة مكرر منه.

و أوضح الوزير, في كلمة له خلال افتتاح الصالون الجهوي للمؤسسات المصغرة, انه "في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني, اتخذت الحكومة قرار هاما و تاريخيا لصالح الشباب الذي يشتغل ضمن جهاز المساعدة على الادماج المهني و جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات على ان يتم ادماجهم بصفة نهائية و بصفة تدريجية".

و حسب الوزير فان العملية" انطلقت بفضل جهود جميع القطاعات المعنية و ستمس أكثر من 470 الف مستفيد", بحيث تمس كمرحلة أولى 160ألف مستفيد خلال سنة 2019, مبرزا ان تعديل النص التشريعي المتعلق بالتقاعد سيسمح للشباب المعنيين بهذه العملية من "شراء سنوات تقاعد".

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واعتبر السيد هدام ان هذه الاجراءات اتخذتها الحكومة "لدعم و تطوير المؤسسات الناشئة التي تمثل ركيزة رئيسية لسياسة الحكومة في سبيل ولوج اقتصاد المعرفة و خلق الثروة و مناصب الشغل".

بدوره , أوضح مدير عام التشغيل و الادماج بوزارة العمل, محمد شرف الدين بوضياف, في تصريح ل/واج /أن هذا القرار يندرج ضمن المرسوم التنفيذي للتوظيف الدائم للمستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المسير من طرف وزارة التضامن الوطني, مبرزا أنه "سيتم ادماج نهائيا كل المستفيدين ضمن برنامج تدريجي يخص اساسا اعطاء اولوية للأقدمية و ذلك عبر مراحل".

و أوضح أن المرحلة الاولى تخص 160 الف مستفيد في  شهري أكتوبر و ديسمبر من سنة 2019, أما المرحلة الثانية والتي ستتم العام القادم فتخص 105 ألاف مستفيد تمتد أقدميتهم ضمن الجهاز ما بين 3 و8 سنوات, فيما تخص المرحلة الثالثة الموظفين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والبالغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.

وبالنسبة لسنوات التقاعد, قال نفس المسؤول أنه "سيتم تعديل المادة 10 مكرر من قانون التقاعد, المتعلقة بإمكانية "شراء سنوات تقاعد" , وتمكينهم من اكمال فيما بعد السنوات المتعلقة بالتقاعد.

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 19:06
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تمكين الشباب المشتغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من شراء سنوات تقاعد
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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