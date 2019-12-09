الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء

الجزائر- سيعرف برنامج الرحلات الجوية من وإلى فرنسا اضطرابات يوم غد الثلاثاء بسبب الإضراب الذي يشنه المراقبون الجويون الفرنسيون, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و حسب ذات المصدر فان المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي طالبت شركات النقل الجوي بإلغاء 20 بالمئة من برنامج رحلاتها ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر نحو المطارات الفرنسية الرئيسية.

و بسبب هذا الإضراب, تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها المسافرين ان اضطرابا سيمس برنامج رحلاتها من و الى فرنسا يوم غد الثلاثاء.

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد انشأت مؤخرا خلية متابعة, تم اعادة تنشيطها لتتبع الوضع و اتخاذ الاجراءات اللازمة .

للتذكير, فد شهدت الرحلات الجوية من و الى فرنسا اضطرابات يومي الخميس و الجمعة الماضيين (5 و6 ديسمبر) بسبب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا منذ أيام تعبيرا عن رفضها لقانون التقاعد الجديد.