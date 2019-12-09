Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء

الجزائر- سيعرف برنامج الرحلات الجوية من وإلى فرنسا اضطرابات يوم غد الثلاثاء بسبب الإضراب الذي يشنه المراقبون الجويون الفرنسيون, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و حسب ذات المصدر فان المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي طالبت شركات النقل الجوي بإلغاء 20 بالمئة من برنامج رحلاتها ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر نحو المطارات الفرنسية الرئيسية.

و بسبب هذا الإضراب, تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها المسافرين ان اضطرابا سيمس برنامج رحلاتها من و الى فرنسا يوم غد الثلاثاء.

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد انشأت مؤخرا خلية متابعة,  تم اعادة تنشيطها لتتبع الوضع و اتخاذ الاجراءات اللازمة .

للتذكير, فد شهدت الرحلات الجوية من و الى فرنسا اضطرابات يومي الخميس و الجمعة الماضيين  (5 و6 ديسمبر) بسبب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا منذ أيام تعبيرا عن رفضها لقانون التقاعد الجديد.

 

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 17:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 17:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

كرة الريشة: الثنائي الجزائري معمري كسيلة-مدال صبري يتوجان بالذهب

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا الثلاثاء

19.12.09

الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر: "محطة تاريخية" وجب انجاحها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد…

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020